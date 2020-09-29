محافظ بني سويف: تلقينا 93 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، تلقي 1095 طلباُ للتصالح على مخالفات البناء، على مدار الساعات الـ24 الماضية، ليصل إجمالي طلبات التصالح التي تم تقديمها إلى 92 ألف و871 طلب تصالح، على مستوى مراكز ومدن المحافظة، في حين وصل إجمالي ما تم تحصيله إلى 341 مليون و8 آلاف جنيه، ذلك منذ بدء التصالح وحتى اليوم الثلاثاء.

وتشهد محافظة بني سويف إقبالاً كبيراً من المواطنين على تقديم طلبات التصالح، خاصةً بعد الإعلان عن تخفيض قيمة تقدير سعر المتر في المدن والقرى والتوابع، بنسب تراوحت بين 15 و40%.

وشدد المحافظ على ضرورة الإسراع بإنهاء كافة الطلبات المقدمة، من خلال تنفيذ خطة العمل، ووفق البرنامج الزمني المحدد، مع إعداد تقرير يومي بما تم إنجازه في هذا الملف الحيوي.

وأكد على متابعته لمستجدات الملف بشكل يومي، من خلال اللجنة التنسيقية لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، التي تم تشكليها برئاسته، حيث أن المحافظة تسير في هذا الملف طبقاً لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء، والأطر المتفق عليها، وشدد على أن هذا الملف يعد أولوية للدولة، حيث أن الهدف الأساسي هو بناء دولة حقيقية.

من جهته، أشار اللواء هشام شادي، السكرتير العام للمحافظة، إلى تكليف المحافظ لرؤساء المدن والقرى بالمتابعة الميدانية المستمرة لسير العمل في هذا الملف على مدار اليوم، والتأكد من تذليل كافة العقبات، وتقديم التسهيلات اللازمة لعمل اللجان الفنية لأداء مهامها بالشكل المطلوب.