محافظ بني سويف يخفض تنسيق القبول بالثانوي العام درجتين

قرر الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم، تخفيض تنسيق القبول بالصف الأول من مرحلة الثانوي العام من 250 درجة إلى 248 درجة، بهدف التخفيف عن كاهل بعض أولياء الأمور الذين يرغبون في إلحاق أبنائهم بالثانوي العام رغم أن مجموعهم أقل من التنسيق المقرر الذي قد تمت فيه مراعاة كثافة الفصول المناسبة والمقررة من قبل وزارة التربية والتعليم.

وأشار محافظ بني سويف إلى إتاحة فصول الخدمات "بمصروفات" في 8 مدارس على مستوى الإدارات التعليمية لاستيعاب أكبر عدد، خاصة أن مجموع القبول بها 140 درجة، ومصروفاتها نحو 2000 جنيه.

وأضاف محافظ بني سويف أنه برغم توافر هذه الفصول إلا أن بعض المواطنين قد طالبوا بتخفيض التنسيق بما يمكنهم من إلحاق أبنائهم الذين يقتربون من درجات التنسيق، وأن ظروفهم الاقتصادية لا تسمح بإلحاقهم بفصول الخدمات، وبناء عن ذلك تم تكليف وكيلة الوزارة بدراسة إمكانية تخفيض التنسيق للتخفيف عن الأهالي وإتاحة الفرصة للطلاب مع مراعاة الكثافة المناسبة والمقررة من قبل الوزارة، حيث تقدمت اليوم بإمكانية تخفيض درجتين عن التنسيق السابق في بعض المدارس، وتمت الموافقة عليه والتوجيه بتعميم ذلك على مستوى الإدارات.

من جانبها أوضحت سهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه تنفيذًا لتوجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، فقد تم إعداد دراسة لبيان مدى إمكانية النزول بالحد الأدني للتنسيق، مشيرة إلى أن مجموع القبول حسب نتيجة الدور الأول وهو 250 درجة، والذي كان يسمح بقبول 14 ألفًا و250 طالبًا وطالبة بمتوسط كثافة 46 طالبًا في الفصل، وبعد قرار النزول بالحد الأدنى إلى 248 ليصبح عدد الطلاب المتاح لهم القبول بالثانوي العام 15 ألفًا و150 طالبًا، بكثافة 47 طالبًا في الفصل، موضحة أنه ساعد في ذلك وجود اتجاه كبير لدى بعض الطلاب نحو الالتحاق بالمدارس الفنية النوعية مثل: التمريض، شركة المياه، المتفوقين، التربية الرياضية العسكرية، التعليم المزدوج، والمدارس الفنية وغيرها، قد استقطبت عدد كبيرا من الطلاب، وبالتالي ساهم في إمكانية تنفيذ تكليفات المحافظ بما لا يؤثر على الكثافة بالشكل غير المقبول.

وأضافت "سهام" أنه وبحسب القرار الأخير، فأنه توجد أماكن تسمح بقبول طلاب جدد في عدد من المدارس وهي (إهاب إسماعيل ث بنين، السيدة خديجة ث بنات، ابشنا ث م، باروط ث بنين، باروط بنات، بلفيا ث، محمد مبروك ث م، فصول باها ث م، مؤمن عياد ث م، الجندي بتزمنت، بني سليمان الثانوية، الشرق الجديدة بالحي الرابع) بإدارة بني سويف التعليمية، وفي الواسطى جميع المدارس باستثناء مدرسة "علية توفيق الثانوية بنات" وجميع المدارس بإدارة ببا ماعدا "مدرسة فاطمة الزهراء ث بنات"، وفي الفشن جميع مدارس الفشن ماعدا مدرسة "عصام الدين سالم ث بنات"، وجميع المدارس بإدارات ( ناصر، اهناسيا وسمسطا) دون استثناء، مشددة على أنه سيتم أخذ إقرار على ولى الأمر بعد التحويل من هذه المدارس طوال مدة المرحلة.