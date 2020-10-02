عاجل.. مصر ترسل 3 طائرات للسودان بخطوط ميدانية لإنتاج الخبز

واصلت القوات المسلحة، تجهيز وإرسال عدد من خطوط إنتاج الخبز نصف آلي الميداني، حيث أقلعت ثلاث طائرات نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة، في رحلتها الثالثة متجهة إلى مطار الخرطوم الدولي بجمهورية السودان، محملة بخطوط إنتاج الخبز، والفنيين القائمين بتركيب وتشغيل الخطوط.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بالإسهام في رفع الأعباء عن كاهل المواطنيين السودانيين في أزمتهم الأخيرة.

وتساعد خطوط الإنتاج المرسلة في التخفيف من آثار السيول، وما نتج عنها من نقص ملحوظ في الخبز بالعديد من المناطق في السودان، حيث من المقرر أن يجري دفع المخابز الميدانية في المناطق المتضررة بشدة جراء السيول والفيضانات الأخيرة.

تأتي تلك المساعدات المصرية والتي تُرسل منذ بدء الأزمة، في إطار دعم الأشقاء السودانيين، وتأكيد أن الشعب السوداني لم يترك وحيداً في مواجهة أزماته، وأن الشعب المصري دائماً إلى جواره.