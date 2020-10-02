فيديو.. عروض جوية وطائرات الهليكوبتر تزين سماء الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر

شاركت القوات المسلحة، المصريين فرحتهم في احتفالات الذكرى السابعة والأربعين لانتصارات أكتوبر، التي أقيمت اليوم الجمعة، في مدينة نصر. وذلك بتقديم عروض جوية في سماء القاهرة.

كما حضرت فرقة الموسيقى العسكرية في المنصة، حيث عزفت العديد من الأغاني الوطنية، منها "يا حبيبتي يا مصر"، و"الله وأكبر بسم الله"، و"مصر التي في خاطري"، و"حلوة بلادي السمرا".

وكان عددًا من الأحزاب السياسية، على رأسها مستقبل وطن، والوفد والتجمع ومصر الحديثة وغيرها، قد دعوا المواطنين للمشاركة في الاحتفالات بنصر أكتوبر في الميادين الرئيسية، وأمام المنصة.

ويعتبر نصر أكتوبر معجزة بمقاييس الحسابات العسكرية والاستراتيجية وقتها، وخط بارليف وعائق مائي وتحصينات ضخمة على الضفة الشرقية، لكن المعجزة تحققت وأذهلت العالم وخبراء الاستراتيجية، فقد عبرت القوات المسلحة قناة السويس وحطمت خط بارليف، وقدمت درسًا عسكريًا في الإرادة والمواجهة، ليظل نصر 6 أكتوبر شاهدًا على بسالة المقاتل المصري، وقدرات الأسلحة المختلفة على ابتكار حلول غير تقليدية.