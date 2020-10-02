صور.. أطفال بأعلام مصر في احتفالية نصر أكتوبر: النهارده كأنه عيد

حاملين الأعلام المصرية ومرددين الأغاني الوطنية، هكذا كان حال الأطفال الذين تواجدوا من الصباح الباكر للاحتفال بنصر أكتوبر المجيد بمحيط المنصة بمدينة نصر.

وقالت ندا محمد، أحد الأطفال المشاركين في الاحتفال "اليوم جميل وأنا مبسوطة أوي"، وقالت رشا سالم والدة الطفلة ندا، "ابنتي ندا حضرت الاحتفال للمرة الثانية، وتسعد كثيرا عندما نأتي بها إلى هنا، إضافة إلى الاستمتاع بالروح الوطنية التي تعم المكان".

وعلى بعد خطوات، كانت الطفلة رنا جابر تنظر مبتسمة وهى تحمل في يدها علما لمصر، وبكلمات ممتزجة بالخجل بدأت حديثها: "بابا وماما بيحتفلوا كل سنة بنصر أكتوبر، وعلموني إن اليوم ده مصر انتصرت ورجعت أرضنا، وببقى مبسوطة أوي في كل سنة في نصر أكتوبر وبرسم رسومات للحرب وبحب أشوف الأفلام بتاعة الحرب اللي فيها الجنود المصريين".

والد رنا: بغرس في أولادي حب الوطن في ذكرى أكتوبر

واستكمل جابر عبدالله والد رنا، "أحرص على حضور هذه الاحتفالات خصوصا مع الأولاد لغرس الروح الوطنية بهم منذ الصغر وحب الوطن"، وتابع جابر، "حضور مثل هذه الاحتفالات مع الأبناء يدفعهم للتساؤل حول سبب الاحتفال، وبعد أن شرحت لهم، أصبحوا يحرصون على الاحتفال كأنه عيد زي باقي أعياد السنة".

وكان عدد من الأحزاب السياسية قد دعا المواطنين، على رأسها مستقبل وطن، والوفد والتجمع ومصر الحديثة وغيرها، للمشاركة في الاحتفالات بنصر أكتوبر في الميادين الرئيسية، وأمام المنصة، حيث دعا حزب مستقبل وطن كل أعضائه وجموع الشعب المصري للمشاركة في احتفالات ذكرى نصر أكتوبر، اليوم الجمعة، بالميادين الرئيسية في كل محافظة والفعالية الرئيسية أمام النصب التذكاري "المنصة" بمدينة نصر.

كما دعا المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، كل أعضاء الحزب وجموع الشعب المصري للمشاركة في الاحتفالات بالميادين الرئيسية في المحافظات، وكذلك بالفعالية الرئيسية أمام النصب التذكاري "المنصة" بمدينة نصر.

وقال الحزب في بيانه، إن الدروس المستفادة من انتصار حرب أكتوبر مستمرة، ومثلما كان الجيش المصرى قادرا على مسح آثار هزيمة يونيو، واصل دوره العظيم في حماية الأرض والحدود والأمن القومي المصري، في كل وقت وكل مكان.

وكان نصر أكتوبر معجزة بمقاييس الحسابات العسكرية والاستراتيجية وقتها، وخط بارليف وعائق مائي وتحصينات ضخمة على الضفة الشرقية، لكن المعجزة تحققت وأذهلت العالم وخبراء الاستراتيجية، فقد عبرت القوات المسلحة قناة السويس وحطمت خط بارليف، وقدمت درسًا عسكريًا في الإرادة والمواجهة، ليظل نصر 6 أكتوبر شاهدًا على بسالة المقاتل المصري، وقدرات الأسلحة المختلفة على ابتكار حلول غير تقليدية.