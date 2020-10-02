مشاركة كبيرة من أبناء الجيزة في احتفالات نصر أكتوبر

شارك عدد كبير من أبناء محافظة الجيزة في احتفالات نصر أكتوبر، برفقة النائبة مايسة عطوة، وكيل أول لجنة القوة العاملة في البرلمان.

وقالت "مايسة" لـ"الوطن"، "أنا هنا اليوم لدعم القيادة السياسية بجانب أبناء دائرتي والاحتفال بنصر أكتوبر المجيد، ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في إكمال مسيرة التنمية والعطاء الذي يقودها".

وأضافت: "جئت اليوم رغم الحرارة وعلى استعداد للتواجد في أي وقت وأي مكان لدعم وطني ضد الخونة"، متابعة، "وجود السيدات للاحتفال واضحا، حيث تواجد الكثيرات منهن للاحتفال بنصر أكتوبر".

وكان عدد من الأحزاب السياسية قد دعا المواطنين، على رأسها مستقبل وطن، والوفد والتجمع ومصر الحديثة وغيرها، للمشاركة في الاحتفالات بنصر أكتوبر في الميادين الرئيسية، وأمام المنصة.

ودعا حزب مستقبل وطن كل أعضائه وجموع الشعب المصري للمشاركة في احتفالات ذكرى نصر أكتوبر، اليوم الجمعة، بالميادين الرئيسية في كل محافظة والفعالية الرئيسية أمام النصب التذكاري "المنصة" بمدينة نصر.

كما دعا المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، كل أعضاء الحزب وجموع الشعب المصري للمشاركة في الاحتفالات بالميادين الرئيسية في المحافظات، وكذلك بالفعالية الرئيسية أمام النصب التذكاري "المنصة" بمدينة نصر.

وقال الحزب في بيانه، إن الدروس المستفادة من انتصار حرب أكتوبر مستمرة، ومثلما كان الجيش المصرى قادرا على مسح آثار هزيمة يونيو، واصل دوره العظيم في حماية الأرض والحدود والأمن القومي المصري، فى كل وقت وكل مكان.

وكان نصر أكتوبر معجزة بمقاييس الحسابات العسكرية والاستراتيجية وقتها، وخط بارليف وعائق مائي وتحصينات ضخمة على الضفة الشرقية، لكن المعجزة تحققت وأذهلت العالم وخبراء الاستراتيجية، فقد عبرت القوات المسلحة قناة السويس وحطمت خط بارليف، وقدمت درسًا عسكريًا في الإرادة والمواجهة، ليظل نصر 6 أكتوبر شاهدًا على بسالة المقاتل المصري، وقدرات الأسلحة المختلفة على ابتكار حلول غير تقليدية.