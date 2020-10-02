شركة إنبي تنظم احتفالات ومسيرة حاشدة بالتزامن مع ذكرى نصر أكتوبر

تزامناً مع احتفالات قطاع البترول المصري بقيادة المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، بالذكرى الـ47 لانتصارات أكتوبر المجيدة، شارك العاملون بشركة إنبي، يتقدمهم المهندس أشرف بهاء، رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب وكافة قيادات الشركة، في مسيرة حاشدة للتعبير عن الإجلال والتقدير لمن قدموا أرواحهم فداءً لتراب الوطن.

وأكد المشاركون في المسيرة، على أن «روح أكتوبر» ستبقى دافعا للعمل والإنجاز من أجل استكمال طريق التنمية والبناء والعبور، لغد أفضل ومستقبل مشرق لمصر.

وشدد المشاركون على أن ملحمة أكتوبر المجيدة ستبقى شاهدة على عظمة مصر وقوتها وصلابتها، ودليلاً على أن جندودها المخلصين هم خير أجناد الأرض، الذين كانوا وما زالوا الدرع الواقي والحارس الأمين الذي حماها طوال التاريخ، من الغزاة والمعتدين، مشيدين بما قدمه رجال القوات المسلحة البواسل، من تضحيات خلال عقود طويلة، وشهداء قدموا أرواحهم؛ للدفاع عن تراب الوطن وإعلاء شأنه عبر عصور التاريخ.