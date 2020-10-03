طلقت مراتى وجوزتها متعة بـ60 ألف جنيه.. اعترافات قواد فيسبوك بالجيزة

"بطلق مراتى وأجوزها جواز متعة، ولما مدتها تخلص أرجع اتجوزها تانى"، كلمات صادمة اعترف بها عاطل بالجيزة، عقب ضبطه بتهمة استغلال زوجته جنسيا وإدارة شبكة لممارسة الرزيلة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وأقر المتهم خلال التحقيق معه، أنه أنشأ صفحة على "فيس بوك"، استقطب من خلالها السيدات وأقنعهن فى رسائل خاصة بزواج المتعة لمدة أسبوع أو أكثر، مقابل مبالغ مالية تصل إلى 20 ألف جنيه، بينما يحصل هو على 40 ألفا من الزبون.

وأضاف المتهم فى اعترافاته، أنه فى بعض الأوقات كان يجد راغبى الزواج دون أن يجد سيدات، فقام بتطليق زوجته وتزويجها ثم يعود ليتزوجها من جديد، مشيرا إلى أن زوجته اعترضت بحجة "حرمة" ذلك، فقام بالاتفاق مع أحد أصدقائه على أن يدعى أنه شيخ وقام بتسجيل رقمه على الهاتف باسم الشيخ "جلال"، واتصل به وأعطى الهاتف لزوجته فأفتى لها بعدم حرمة ذلك، ثم قام بتزويجها من شخص عرفيا لمدة 10 أيام بـ 60 ألف جنيه.

كانت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الاجتماعى، قد رصدت إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك"، تحوى العديد من صور الفتيات وبعض العبارات التى يبدى من خلالها المُعلن استعداده لإحضار فتيات لممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادى لمدة أسبوع تحت ستار الزواج العرفى محدد المدة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد القائم على إدارة الصفحة المشار إليها وتبين أنه أحد الأشخاص (بدون عمل – مقيم بدائرة قسم شرطة الجيزة- له معلومات جنائية) وبصحبته سيدتان (زوجته مقيمة بدائرة قسم شرطة دار السلام بمحافظة القاهرة – لها معلومات جنائية، إحدى السيدات "بدون عمل" – مقيمة بدائرة قسم شرطة الأربعين بمحافظة السويس ولها معلومات جنائية).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وذلك حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بمحافظة القاهرة، وبحوزتهم 3 هواتف محمولة أحدهم خاص بالمتهم الأول محمل عليه الرسائل والمحادثات التى تؤكد نشاطه الآثم.

وبمواجهتهم أقر المتهم الأول بقيامه بتسهيل واستغلال زوجته وعدد من السيدات لممارسة الأعمال المنافية للآداب عبر شبكة الإنترنت مقابل مبلغ مالى على النحو المشار إليه، وأضاف بأنه قد أنشأ الصفحة المُشار إليها لذات الغرض، كما أقرتا المتهمتان باعتيادهما ممارسة الأعمال المنافية للآداب نظير مبالغ يتقاسمونها فيما بينهم.