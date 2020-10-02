استبعاد مرشح للنواب بامبابة بسبب "الترمادول" رغم سلبية التحليل الثاني

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة منذ قليل، برفض الدعوى المقامة من أحد المرشحين لانتخابات مجلس النواب المقبلة عن دائرة إمبابة، والتي طالب فيها بإلغاء قرار استبعاده من السباق الانتخابي بسبب ثبوت تعاطية مخدر الترمادول، والذي أثبته الكشف الطبي المبدئي.

وقالت المحكمة في حيثياتها، إن الثابت من الأوراق أن المدعي قد تقدم للجنة متابعة سير العملية الانتخابية وتلقي الطلبات بمحكمة شمال الجيزة الابتدائية، بطلب وأوراق ترشحه لانتخابات عضوية مجلس النواب 2020، وذلك بدائرة امبابة.

وقررت لجنة فحص طلبات الترشح والبت فيها، عدم قبول طلب الترشح المقدم من المدعي، استنادا إلى ثبوت إيجابية التحاليل الطبية لمخدر "الترمادول".

وأضافت المحكمة، أن تقرير مصلحة الطب الشرعي، انتهى إلى أن التحاليل الطبية للمدعي جاءت نتيجتها لتشير إلى أن العينات المرسلة للمدعي خالية من المواد المدرجة بجداول قانون المخدرات، إلا أن ذات التقرير قد انتهى إلى أن الفترة الزمنية ما بين إجراء التحليل الأول الذي أجرته معامل وزارة الصحة وثبت منه إيجابية عينة المدعي، وبين التحليل الثاني المشار إليه والذي أجرته المصلحة، قد تؤدي إلى سلبية النتيجة.

وأوضحت المحكمة، أن نتيجة التحليل الأول بإيجابية تحليل عينة المدعي لمخدر الترمادول، وتطمئن إلى سلامته من الناحية الفنية والطبية وما انتهى إليه من نتيجة، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه باستبعاد المدعي من كشوف المترشحين لانتخابات عضوية مجلس النواب 2020، بدائرة قسم امبابة، قد صدر قائما على سببه الصحيح من الواقع والقانون بمنأى عن الإلغاء، مما تغدو معه الدعوى الماثلة فاقدة لسندها الصحيح جديرة بالرفض، وهو ما تقضي معه المحكمة برفض الدعوى.

مواعيد انتخابات مجلس النواب المقبل

ويبدأ الاقتراع في انتخابات مجلس النواب في الخارج، أيام الأربعاء والخميس والجمعة 21 و22 و23 أكتوبر الجاري، بينما تجرى في الداخل يومي السبت والأحد 24 و25 أكتوبر، على أن تعلن النتيجة الخاصة بالمرحلة الأولى في موعد أقصاه الأول من نوفمبر 2020.

وتأتي محافظات المرحلة الأولى كالتالي: الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومطروح.

بينما محافظات المرحلة الثانية هي: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، وجنوب سيناء.

وتجرى الإعادة بالنسبة للمرحلة الأولى للمصريين بالخارج أيام السبت والأحد والاثنين الموافقين 21، 22، 23، نوفمبر 2020، وتجرى الإعادة للمرحلة الأولى للمصريين بالداخل يومي الاثنين والثلاثاء، 23 و24 نوفمبر 2020، وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتائج النهائية للمرحلة في موعد أقصاه 30 نوفمبر.

وتجرى المرحلة الثانية من الانتخابات للمصريين بالخارج أيام الأربعاء والخميس والجمعة، الموافقين 4، 5 و6 نوفمبر 2020، وتجرى الانتخابات المرحلة الثانية في الداخل 7 و8 نوفمبر 2020، وتعلن النتيجة بالنسبة للمرحلة الثانية وتنشر في الجريدة الرسمية في موعد أقصاه يوم الأحد 15 نوفمبر، وتجرى الإعادة بالمرحلة الثانية من الانتخابات لمن في الخارج أيام 5، 6، 7، ديسمبر، وتجرى الإعادة في الداخل للمرحلة الثانية أيام، 7، 8، ديسمبر، وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتائج النهائية وتنشر بالجريدة الرسمية في موعد أقصاه يوم الاثنين الموافق 14 ديسمبر 2020.