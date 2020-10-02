انتحار فتاة شنقاً لمرورها بأزمة نفسية في طنطا

أنهت فتاة في العقد الثالث من عمرها حياتها شنقاً، اليوم، بواسطة حبل داخل منزلها في مدينة طنطا، لمرورها بأزمة نفسية دفعتها للانتحار.

تلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، إخطارًا من قسم شرطة أول طنطا بورود بلاغ من الأهالي بانتحار فتاة داخل منزلها بدائرة القسم، وانتقلت قوة من مباحث القسم لمكان الحادث، وتبين من المعاينة والفحص أن المتوفية في العقد الثالث من عمرها، شنقت نفسها بحبل داخل منزلها الكائن بشارع الكافوري، أمام شارع الصاغة بمنطقة السيد البدوي.

وكشفت التحريات التي أجراها رجال مباحث القسم أن الفتاة كانت تعاني من أزمة نفسية دفعتها إلى التخلص من حياتها، وحُرر محضرًا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.