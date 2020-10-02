الإعاقة وتقدم السن لم يمنعا أمنية وأحمد من الاحتفال بذكرى أكتوبر

شارك الكثير من السيدات في الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيد، أمام النصب التذكاري بمدينة نصر، ومن بينهن السيدة أمنية، 60 عاما، حاضرة وتهتف بقوة "تحيا مصر"، والتي قالت إنها جاءت في حب الوطن ودعمه في ظل الظروف الصعبه التي يمر بها، وإنها جاءت ردا على حملات التحريض المستمرة من جماعة الإخوان الإرهابية التي تهدف إلى انتشار العنف والفوضى.

وأضافت "أمنية" أنها جاءت من أسوان لتحضر الاحتفالية، وذلك لإدخال الفرحة والسرور إلى قلبها.

وفي سياق متصل، تواجد أحمد، 34 عاما، من ذوي الاحتياجات الخاصة، جالسا على كرسي متحرك، وبجانبه والدته وشقيقه، وقال أحمد: "أنا أحب مصر، وأشعر بالسعادة بحضور هذه الاحتفالية العظيمة".

وأكد أنه جاء ليدعم ويساند الدولة المصرية: "أنا بحب مصر جدا وهتفضل في قلبي".

وقالت منى والدة أحمد، إنها تشكر الدولة المصرية لدعمها أصحاب الاحتياجات الخاصة، مؤكدة أن ابنها أصر على حضور الاحتفالية بجانب الشعب المصري.

وكان عدد من الأحزاب السياسية على رأسها مستقبل وطن، والوفد والتجمع ومصر الحديثة وغيرها، قد دعا المواطنين، للمشاركة في الاحتفالات بنصر أكتوبر في الميادين الرئيسية، وأمام المنصة.

ودعا حزب مستقبل وطن، كل أعضائه وجموع الشعب المصري للمشاركة في احتفالات ذكرى نصر أكتوبر، اليوم الجمعة، بالميادين الرئيسية في كل محافظة والفعالية الرئيسية أمام النصب التذكاري "المنصة" بمدينة نصر.

كما دعا المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس حزب الوفد، كل أعضاء الحزب وجموع الشعب المصري للمشاركة في الاحتفالات بالميادين الرئيسية في المحافظات، وكذلك بالفعالية الرئيسية أمام النصب التذكاري "المنصة" بمدينة نصر.

وقال الحزب في بيان، إن الدروس المستفادة من انتصار حرب أكتوبر مستمرة، ومثلما كان الجيش المصري قادرا على مسح آثار هزيمة يونيو، واصل دوره العظيم في حماية الأرض والحدود والأمن القومي المصري، في كل وقت وكل مكان.

وكان نصر أكتوبر معجزة بمقاييس الحسابات العسكرية والاستراتيجية وقتها، وخط بارليف وعائق مائي وتحصينات ضخمة على الضفة الشرقية، لكن المعجزة تحققت وأذهلت العالم والخبراء الاستراتيجيين، فقد عبرت القوات المسلحة، قناة السويس، وحطمت خط بارليف، وقدمت درسًا عسكريًا في الإرادة والمواجهة، ليظل نصر 6 أكتوبر، شاهدًا على بسالة المقاتل المصري، وقدرات الأسلحة المختلفة على ابتكار حلول غير تقليدية.