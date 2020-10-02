أهالي قنا يحتشدون بميدان المحطة لدعم الدولة والاحتفال بنصر أكتوبر

توافد أهالي قنا، على ميدان المحطة، اليوم، للاحتفال بذكرى السادس من أكتوبر وإعلان دعمهم الدولة المصرية، والرئيس عبدالفتاح السيسي، ورفض الدعوات المخربة من قبل الجماعة الإرهابية وأعوانها في الخارج.

وحرص المشاركون في الاحتفالية على اصطحاب أطفالهم رافعين علم مصر، وسط مشاركة فاعلة من رموز وعواقل القبائل وكبار العائلات ورفع المشاركون لافتات لدعم الدولة والرئيس السيسي، ورددوا هتافات: "تحيا مصر .. تحيا مصر .. تحيا مصر" وتفاعل الحاضرون مع الأغاني الوطنية التي جرى إذاعتها عبر مكبرات الصوت.

يذكر أن العديد من المحافظات المصرية تشهد احتفالات بذكرى انتصار أكتوبر المجيد وسط إجراءات وقائية وأمنية مشددة لتأمين المواطنين الذين قرروا النزول للشارع للاحتفال وإعلان دعمهم لمؤسسات الدولة.