رئيس التحرير

محمود مسلم

صور: أحمد جمال يشعل احتفالات ذكرى أكتوبر بمدينة نصر ويغني لـ"منسي"

كتب:

شريف سليمان
05:45 م | الجمعة 02 أكتوبر 2020
الفنان أحمد جمال

الفنان أحمد جمال

أحيا الفنان أحمد جمال، احتفالات الذكرى الـ47 لانتصارات أكتوبر، التي شارك فيها مئات المصريين، اليوم الجمعة، بمدينة نصر.

وأشاد "جمال" بالتطوير والتغيير الذي حدث في مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقال: "النهارده لا نحتفل فقط بانتصارات أكتوبر، ولكن نحتفل بمصرنا الجديدة التي رأينا فيها تطوير وتغيير محصلش من سنين فاتت".

وأشعل الفنان الحفل بهتاف "تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر"، كما أدى العديد من الأغاني الوطنية في الحفل، ومنها أغنية "قد اللي قولناه يا بلادي"، وأغنية "أحلف بسماها وبترابها"، وأغنية تتحدث عن الشهيد أحمد المنسي، وتقول كلماتها: "إحنا مش بتوع حداد، إحنا نار تحت الرماد، منسي حي ميتنسيش بعد أرضي خلاص مفيش".

كان عدد من الأحزاب السياسية، على رأسها مستقبل وطن، والوفد، والتجمع، ومصر الحديثة وغيرها، قد دعت المواطنين للمشاركة في الاحتفالات بنصر أكتوبر في الميادين الرئيسية، وأمام المنصة.

ويعتبر نصر أكتوبر معجزة بمقاييس الحسابات العسكرية والاستراتيجية وقتها، وخط بارليف وعائق مائي وتحصينات ضخمة على الضفة الشرقية، لكن المعجزة تحققت وأذهلت العالم والخبراء الاستراتيجيين، فقد عبرت القوات المسلحة، قناة السويس، وحطمت خط بارليف، وقدمت درسًا عسكريًا في الإرادة والمواجهة، ليظل نصر 6 أكتوبر، شاهدًا على بسالة المقاتل المصري، وقدرات الأسلحة المختلفة على ابتكار حلول غير تقليدية.

اقرأ المزيد:

شركة إنبي تنظم احتفالات ومسيرة حاشدة بالتزامن مع ذكرى نصر أكتوبر

آخر أخبار مصر.. تخفيض رسوم المواصلات للمسنين والعلاوات مع معاش أكتوبر

في ذكرى انتصار أكتوبر.. لافتات "معاك يا ريس" تُزين شوارع مطروح

خطيب الجامع الأزهر: روح نصر أكتوبر ما زالت تسري في الأمة

بث مباشر.. احتفالات المصريين بذكرى نصر أكتوبر

القبائل العربية تشارك في احتفالات أكتوبر بالمنصة

صور.. أطفال بأعلام مصر في احتفالية نصر أكتوبر: النهارده كأنه عيد

جامعة الأزهر تنظم معرض "هندسة الأرقام في حرب أكتوبر ودور الأزهر بها"