صور: أحمد جمال يشعل احتفالات ذكرى أكتوبر بمدينة نصر ويغني لـ"منسي"

أحيا الفنان أحمد جمال، احتفالات الذكرى الـ47 لانتصارات أكتوبر، التي شارك فيها مئات المصريين، اليوم الجمعة، بمدينة نصر.

وأشاد "جمال" بالتطوير والتغيير الذي حدث في مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقال: "النهارده لا نحتفل فقط بانتصارات أكتوبر، ولكن نحتفل بمصرنا الجديدة التي رأينا فيها تطوير وتغيير محصلش من سنين فاتت".

وأشعل الفنان الحفل بهتاف "تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر"، كما أدى العديد من الأغاني الوطنية في الحفل، ومنها أغنية "قد اللي قولناه يا بلادي"، وأغنية "أحلف بسماها وبترابها"، وأغنية تتحدث عن الشهيد أحمد المنسي، وتقول كلماتها: "إحنا مش بتوع حداد، إحنا نار تحت الرماد، منسي حي ميتنسيش بعد أرضي خلاص مفيش".

كان عدد من الأحزاب السياسية، على رأسها مستقبل وطن، والوفد، والتجمع، ومصر الحديثة وغيرها، قد دعت المواطنين للمشاركة في الاحتفالات بنصر أكتوبر في الميادين الرئيسية، وأمام المنصة.

ويعتبر نصر أكتوبر معجزة بمقاييس الحسابات العسكرية والاستراتيجية وقتها، وخط بارليف وعائق مائي وتحصينات ضخمة على الضفة الشرقية، لكن المعجزة تحققت وأذهلت العالم والخبراء الاستراتيجيين، فقد عبرت القوات المسلحة، قناة السويس، وحطمت خط بارليف، وقدمت درسًا عسكريًا في الإرادة والمواجهة، ليظل نصر 6 أكتوبر، شاهدًا على بسالة المقاتل المصري، وقدرات الأسلحة المختلفة على ابتكار حلول غير تقليدية.