احتفالا بذكرى أكتوبر.. أهالي الإسكندرية يحتشدون بميدان سيدي جابر

احتشد مئات المواطنين بميدان سيدي جابر، شرق الإسكندرية، مساء اليوم، للاحتفال بذكرى نصر أكتوبر وإعلان دعمهم للدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي.

ورفع المحتفلون أعلام مصر وصور رئيس الجمهورية، وعددًا من لافتات الدعم والتأييد للدولة، ورددوا هتافات من بينها: "يا سيسي إحنا اخترناك.. الشعب المصري كله وراك" و"تحيا مصر".

وتوسط ميدان سيدي جابر منصة كبيرة، استعدادًا لحفل فني يحيه المطرب سعد الصغير، والمطرب أحمد شيبة، وسط مشاركة عدد كبير من المواطنين، ودعوات من الأحزاب السياسية للنزول إلى ميدان سيدي جابر، للمشاركة في الاحتفالات بالذكرى 47 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وجدد حزب مستقبل وطن العهد في دعم جهود الرئيس عبدالفتاح السيسي لحماية الوطن ومقدراته والسير دوما نحو التقدم والازدهار، فيما دعا المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، كل أعضاء الحزب وجموع الشعب المصري للمشاركة في الاحتفالات بالميادين الرئيسية.