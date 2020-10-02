بهتافات مؤيدة للسيسي.. السويس تحتفل بذكرى نصر أكتوبر

شهد كورنيش السويس الجديد، توافد المئات من المواطنين، اليوم، للمشاركة في احتفالية ذكرى نصر أكتوبر المجيد، وإعلان دعمهم للدولة والرئيس السيسى.

وجابت مسيرة بالسيارات أنحاء المدينة رافعة أعلام مصر وصور الرئيس السيسي وسط إذاعة الأغانى الوطنية عبر مكبرات صوت.

وردد المواطنون هتافات مؤيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي من أعلى المنصة التي جرى إعدادها للاحتفال، معبرين عن حبهم وتقديرهم للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال المحاسب أحمد خشانة، عضو مجلس الشيوخ، إن توافد المواطنين على مقر الاحتفال عكس دعم جموع الشعب المصري للرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤسسات الدولة، لافتًا إلى أن الإنجازات التى تحققت هى السبب وراء نزول المواطنين اليوم لإعلان دعمه وتأييده.