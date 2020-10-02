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سيدة القطار: "انتصار أكتوبر ذكرى عظيمة وكلنا فداء لمصر"

كتب:

احمد فتحي ورفيق ناصف
06:31 م | الجمعة 02 أكتوبر 2020
الحاجة "صفية "سيدة القطار في رسالة: "انتصار أكتوبر عظيم وكلنا فدا مصر"

الحاجة "صفية "سيدة القطار في رسالة: "انتصار أكتوبر عظيم وكلنا فدا مصر"

قالت "صفية أبوالعزم" المعروفة إعلاميا بـ"سيدة القطار" إن شباب مصر هم عماد الأمة ومستقبلها، ويجب عليهم أن يعوا جيدا ما يحاك ضد الوطن من مؤامرات، مستنكرة دعوات الخروج على الدولة، وضرورة احترام مؤسساتها.

وأضافت في تصريح لها اليوم: "انتصارات أكتوبر عظيمة وكلنا فداء لمصر وسندافع عن الوطن ضد من يتربصون به"، وأكدت "سيدة القطار" أن الرئيس السيسي يقود مشروع بناء الوطن ليتحقق حلمه بمصر العظمى التي سيفتخر بها أبناؤها في الداخل والخارج، وهو ما يتطلب دعما قويا من المصريين للقيادة السياسية لتحقيق هذا الحلم.

جدير بالذكر أن سيدة القطار دافعت عن أحد المجندين بالقوات المسلحة بعد تنمر محصل قطار "المنصورة - القاهرة" ضده بسبب تكلفة تذكرة الركوب ولاقى رد فعلها تفاعلا كبيرا من المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي وكرّمها الرئيس ووزير الدفاع ومحافظ الغربية على موقفها.

 

 

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