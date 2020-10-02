لأول مرة.. مشاركة نسائية في احتفالية أكتوبر ودعم الرئيس بالشيخ زويد

في تحدٍ جديد للإرهاب، احتشد المئات من أهالي الشيخ زويد، بوسط المدينة، اليوم لإعلان دعمهم للرئيس عبد الفتاح السيسي، والاحتفال بذكرى نصر أكتوبر، بمشاركة عضو مجلس النواب أبراهيم أبو شعيرة وعددًا من وجهاء وشيوخ القبائل،وسط مشاركة نسائية لأول مرة.

وألقى "أبو شعيرة" كلمة حث فيها أهالى الشيخ زويد، على الوقوف خلف الدولة تحت قيادة الرئيس السيسى، مؤكدًا أن أهالى المدينة يثبتون يومًا بعد يوم أنهم مع الدولة قلبًا وقالبًا، رغم المعاناة التى يلاقونها بسبب الحرب على الإرهاب.

وثمن "أبوشعيرة" الدور البطولي للقوات المسلحة فى محاربة الإرهاب، وتابع قائلا: "لولا أبطال القوات المسلحة ما أستطعنا أن نقف هنا لنندد بالإرهاب، ونبايع ونؤيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، وأهالى الشيخ زويد فى كل الاستحقاقات يخرجون بالآلاف ليمارسو حقهم الدستوري، ما يؤكد وطنيتهم وانتمائهم".

وأضاف الشيخ "صالح أبو رياش" أن الدولة لم تدخر جهدا فى حماية المواطنيين من الإرهاب، وتوفير الخدمات من مياه وكهرباء، وأشار "نور الدين صقر" من أبناء الشيخ زويد، إلى أن احتشاد تلك الجموع الغفيرة من المواطنيين، أكبر رد من أهالى الشيخ زويد، على المغرضين الذين يريدون إسقاط الدولة.

وشهدت الاحتفالية مشاركة نسائية لأول مرة، وسط إطلاق الزغاريد، بالرغم من أن العادات والتقاليد القبلية تمنع مشاركة النساء في مثل هذه الفعاليات، فيما ألقى الشيخ سامى فرا قصيدة شعرية تأييدًا للدولة ودعمًا للقوات المسلحة التى تحارب الارهاب وتحمى المواطنيين الشرفاء.