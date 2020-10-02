محمد بن زايد يتمنى الشفاء العاجل لترامب وزوجته بعد إصابتهما بكورونا

أعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم، عن أمنياته للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا بالشفاء العاجل، من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقال ولي العهد عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "تمنياتنا الصادقة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والسيدة الأولى ميلانيا بالشفاء العاجل، والعودة إلى ممارسة الحياة الطبيعية في أسرع وقت"، بحسب شبكة "سكاي نيوز".

وأضاف الشيخ محمد بن زايد قائلا: "بتكاتف دول العالم وتعاونها المشترك سنتغلب بتوفيق الله على جائحة "كورونا".

وكان البيت الأبيض قد أصدر بيانا على لسان كبير موظفيه، ذكر فيه أن الرئيس ترامب يعاني من أعراض خفيفة، لكن معنوياته جيدة، معربا عن تفاؤله حيال شفاءه العاجل.

وأوضح كبير موظفي البيت الأبيض، أن ترامب ليس عاجزا عن أداء مهامه، بل يقوم بكل مسؤولياته.

من جانبها، قالت ميلانيا ترامب: "أعاني من أعراض خفيفة من فيروس كورونا، وأشعر أني على ما يرام، وأتطلع للتعافي سريعا".

وأعلن دونالد ترامب أنه سيدخل مع زوجته ميلانيا الحجر الصحي بالبيت الأبيض، بعد إصابتهما بـفيروس كورونا.

في سياق متصل، أعلن مسؤول في الحملة الانتخابية لنائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، والمرشح الحالي للرئاسة الأمريكية عن الديموقراطيين، اليوم، أن نتائج الفحوص الخاصة به وزوجته جاءت سلبية.

وأجرى بايدن وزوجته الفحص، في وقت سابق اليوم، في أعقاب الإعلان عن إصابة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا، وعزلهما في البيت الأبيض.