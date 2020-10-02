أسعار النفط تتجه لخسائر أسبوعية بنحو 6% بعد إصابة ترامب بكورونا

قلصت أسعار النفط العالمية خسائرها خلال تعاملات اليوم بعد أن بدأت بخسائر تجاوزت الـ4% لكنها تتجه لتسجيل خسائر أسبوعية قوية، في أعقاب الإعلان عن إصابة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا ووسط استمرار حالة عدم اليقين بشأن فرص تعافي معدلات الطلب العالمي مع استمرار تداعيات وباء (كوفيد-19).

وتراجع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم شهر ديسمبر 3.13% أو ما يعادل 1.28 دولار ليهبط إلى 39.65 دولار للبرميل، وانخفض عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم شهر نوفمبر بنحو 3.02% أو 1.17 دولار إلى 37.55 دولار للبرميل.ويتجه الخامان "نايمكس" و"برنت" لخسائر أسبوعية تتجاوز الـ7% و6% على الترتيب خلال الأسبوع الجاري، بعد أسبوع اتسم بالتقلب في ظل تجدد المخاوف بشأن الموجة الثانية للجائحة كورونا وتأثيرها على مستويات الطلب العالمي المنخفض بالفعل.

تأتي خسائر النفط عقب إعلان الرئيس دونالد ترامب عبر موقع (تويتر) إصابته هو والسيدة الأولى ميلانيا بـ(كوفيد-19)، الأمر الذي يعمق المخاوف حيال تزايد حالات الإصابة عالميا وقد يعني عودة فرض قيود على التنقل.

فيما يضيف فشل إدارة البيت الأبيض والديمقراطيين في التوصل لاتفاق بشأن تمرير حزمة تحفيز مالي إضافية لدعم الاقتصاد الأمريكي ضغوطا إضافية على معنويات أسواق المال والسلع العالمية، لما يمثله من أهمية لتعزيز فرص تعافي الاقتصاد الأكبر في العالم من تداعيات "كورونا".

وكان ترامب قد أعلن في وقت سابق عبر تغريدة على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" إصابته وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا المستجد، ليدخل في عزل داخل مقر إقامته في البيت الأبيض.

فيما أظهرت نتائج اختبار "كورونا" لنائب الرئيس الأمريكي مايك بنس وزوجته كارين بنس سلبية العينة وعدم إصابتهم بـ"كوفيد-19"، إذ خضعوا للفحوصات بعد التأكد من إصابة الرئيس دونالد ترامب وزوجته ميلانيا، بعد مخالطته مستشارته هوب هيكس المصابة.

وقال شون كونلي الطبيب الخاص بالرئيس الأمريكي، في مذكرة نشرها البيت الأبيض إن "الرئيس والسيدة الأولى في حالة جيدة"، مؤكدا: "أتوقع أن يواصل الرئيس أداء مهامه دون انقطاع أثناء التعافي".

وفي حالة تعذر قيام ترامب بمهامه، يتولى نائب الرئيس مايك بنس القيادة، يليه رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، ورئيس مجلس الشيوخ المؤقت السيناتور الجمهوري تشاك جراسلي.