الأحزاب تحشد الناخبين للمشاركة مع اقتراب انتخابات النواب

في إطار الاستعداد لفتح باب التصويت أمام الناخبين في انتخابات مجلس النواب، بدأت الأحزاب السياسية من خلال جولات ميدانية وندوات حزبية لحشد المواطنين للمشاركة في العملية الانتخابية بكثافة.

ويفتح باب التصويت في انتخابات مجلس النواب أمام المصريين المقيمين في الخارج في 21 حتى 23 أكتوبر المقبل، وداخل مصر خلال يومي 24 و25 من الشهر ذاته.

ويشكَّل مجلس النواب من 568 عضواً، يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر بواقع 284 مقعداً بالنظام الفردي، و284 مقعداً بالقوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشّح في كل منهما، ويحق لرئيس الجمهورية تعيين نسبة لا تزيد عن 5% من الأعضاء.

ندوات لشرح طرق التصويت

وقال اللواء محمد الغباشي، المتحدث باسم حزب حماة الوطن، إن الحزب يستعد في الوقت الحالي مع بدأ فترة الدعاية الانتخابية للنزول إلى الشارع والاحتكاك مع المواطنين وتوعيتهم بأهمية المشاركة في الانتخابات.

وأضاف الغباشي لـ"الوطن"، أن الهيئة العليا للحزبستقوم بعقد جولات في أمانات المحافظات، وندوات في الدوائر الانتخابية من أجل توعية الناخبين بحقهم الدستوري والنزول إلى صناديق الاقتراع والإدلاء بأصواتهم لمن يمثلهم في مجلس النواب بكل نزاهة وشفافية.

ومن جانبها، قالت مارسيل سمير، أمين الشئون البرلمانية لحزب التجمع، إن هناك تواصل بشكل مستمر بين جميع أمانات الحزب فى مختلف المحافظات، وسنبدأ فى التحرك في الشارع للقاء الناخبين وتوعيتهم بضورة المشاركة في الانتخابات.

وأكدت مارسيل لـ"الوطن"، أن الحزب سيكثف التوعية عبر مواقع التواصل الاجتماعي للشباب عن ضرورة استخدام حقهم الدستوري والمشاركة في الانتخابات بكثافة وتوعيتهم بالتحديات التي تواجه الوطن وعدم الانسياق وراء الشائعات الهدامة التي يطلقها أعداء الوطن وقوى الشر في الداخل والخارج.

مواجهة دعوات التحريض

وفي ذات السياق، أكدت النائبة شادية ثابت، عضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن حملات الحزب التي تستهدف حث المواطنين على المشاركة في الانتخابات وتوعيتهم بحقهم الدستوري مستمرة ونعمل عليها بشكل مكثف خلال المرحلة المقبلة.

وقالت ثابت لـ"الوطن"، أن الحزب سيعمل على بث فيديوهات توعية للناخبين عبر مواقع التواصل الاجتماعي تشرح طرق الانتخاب، بجانب جولات ميدانية للقاء المواطنين وحثهم على عدم الانصياع وراء الشائعات وتوعيتهم بضرورة دعم الدولة في ظل التحديات التي تواجهها.

وبدوره، أكد الربان عمر المختار صميدة، رئيس حزب المؤتمر، ان شباب الحزب جاهزين للنزول إلى الشارع والاحتكاك المباشر مع المواطنين لحثهم بضرورة المشاركة في العملية الانتخابية باعتبارها خطوة مهمة في مسار الديمقراطية والاستقرار السياسي.

وأضاف صميدة لـ"الوطن"، أن أمانات الحزب في المحافظات ستعمل على عقد ندوات وفعاليات تستهدف توعية المواطنين باستخدام حقهم الدستوري، وحثهم على الوقوف خلف الوطن في ظل التحديات الراهنة التي تواجهه داخلياً وخارجياً من أجل النهوض بالمشروع الوطني.

توعية المواطنين باستخدام حقهم الدستوري

وقال الدكتور ياسر الهضيبي، نائب رئيس حزب الوفد، إن الحزب يقوم بدوره التوعوي للمواطنين وحثهم على النزول واستخدام حقهم الدستوري والمشاركة في العملية الانتخابية واختيار من يمثلهم في مجلس النواب بكل نزاهة وشفافية.

وأضاف الهضيبي لـ"الوطن"، أن مشاركة الناخبين في انتخابات مجلس النواب بكثافة ستُكمل الصورة المشرفة التي أظهرها الشعب المصري في انتخابات مجلس الشيوخ والتي ضرب فيها أروع الأمثلة في الوقوف خلف الوطن.

وقال أحمد إدريس، أمين التنظيم المركزي لحزب الحرية المصري، إن الحزب وضع خطة لحشد الناخبين في انتخابات النواب وإطلاق حملة توعية للمشاركة السياسية للمواطنين بشكل يثري الحياة السياسية في مصر، وخاصة الشباب والمرأة وذوي الإعاقة.

وأضاف إدريس لـ"الوطن"، أن الحزب سيعقد ندوات تعريفية للمواطنين داخل مقرات الحزب بأهمية الانتخابات ودور المجالس النيابية، بجانب توزيع مطبوعات على مستوى الجمهورية لبيان كيفية الإدلاء بصوتك الانتخابي، وتكليف أمناء الوحدات القاعدية بالمرور على الأسر والعائلات لحثهم على المشاركة في الانتخابات.