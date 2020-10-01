رفض 23 طعنا وتأجيل نظر 40 مستبعدا من كشوف انتخابات النواب بالشرقية

نظرت محكمة القضاء الإداري بالزقازيق، 26 طعنًا من المستبعدين من كشوف انتخابات المرشحين لانتخابات النواب، في محافظة الشرقية، وقررت رفض 23 طعنًا ووقف تنفيذ قرار اللجنة الانتخابية لـ3 طعون أخرى، كما قررت المحكمة مد أجل الجلسة ليوم الجمعة للبت في 40 طعنًا آخر.

وكانت اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات البرلمانية بمحافظة الشرقية، أعلنت استبعاد 63 مرشحًا من ضمن 300 مرشح تقدموا بأوراق ترشحهم للجنة تلقي طلبات الانتخابات ومقرها محكمة الزقازيق الابتدائية، كما جرى استبعاد 3 قوائم وقبول أوراق قائمتي الوطنية من أجل مصر وأبناء مصر، وذلك لعدم استيفاء الأوراق.

وتشهد الدوائر الانتخابية الـ8 بالمحافظة، والتي تضم 21 مقعدًا، منافسة شرسة بين العديد من المرشحين، جمعت بين أشخاص سبق ترشحهم أكثر من مرة، وآخرون يخوضون الانتخابات للمرة الأولى، وذلك على النحو التالي:

- الدائرة الأولى مقرها قسم أول الزقازيق، ومكوناتها الإدارية مركز الزقازيق وأقسام أول وثان الزقازيق والقنايات، وتضم 4 مقاعد.

- الدائرة الثانية مقرها مركز بلبيس، وتشمل مكوناتها الإدارية مركز بلبيس وقسمي أول وثاني العاشر من رمضان، وتضم 3 مقاعد.

- الدائرة الثالثة ومقرها مركز منيا القمح، وتشمل مركزي منيا القمح ومشتول السوق، وتضم 3 مقاعد.

- الدائرة الرابعة مقرها مركز أبوكبير، وتشمل مركزي أبوكبير وههيا، وتضم مقعدين.

- الدائرة الخامسة مقرها مركز ديرب نجم، وتشمل مركزي ديرب نجم والإبراهيمية، وتضم مقعدين.

- الدائرة السادسة مقرها مركز فاقوس، وتشمل مراكز فاقوس وأولاد صقر وكفر صقر، وتضم 3 مقاعد.

- الدائرة السابعة مقرها مركز أبوحماد، وتشمل مركز أبوحماد وقسم القرين، وتضم مقعدين.

- الدائرة الثامنة ومقرها مركز الحسينية، وتشمل مراكز الحسينية وصان الحجر ومنشأة أبوعمر وقسم الصالحية الجديدة، وتضم مقعدين.