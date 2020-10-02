مصرع وإصابة 4 فى مشاجرة بالأسلحة النارية بأسيوط

لقى شخص مصرعه، اليوم، وأصيب ٣ آخرون فى مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بقرية نجع رويشد، التابع لمركز الفتح فى محافظة أسيوط.

تلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الفتح بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة بوقوع مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بقرية "نجع رويشد" التابع لمركز الفتح ووقوع قتيل ومصابين.

انتقل فريق من مباحث المركز لمكان الحادث وجرت السيطرة على الموقف، وبالمعاينة والفحص تبين أن المشاجرة نشبت بين عائلتي "عطوة وسلامة" بالقرية، على خلفية مشادة كلامية بسبب خلافات حول أرض زراعية.

وأسفرت المشاجرة عن وفاة "بسيونى صابر على" وإصابة ٣ آخرين، واحتراق فدانين من محصول الذرة الشامية و٢ "تروسيكل" ودراجة نارية و"توك توك" وسيارة "ربع نقل" وجرى نقل الجثة والمصابين للمستشفى تحت تصرف النيابة، وتحرير المحضر اللازم، تزامنًا مع فرض كردون أمني حول القرية لمنع تجدد الاشتباكات.