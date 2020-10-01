حبس "عامل" اتهمته أسرة زوجته بقتلها في مشاجرة بالشرقية

قررت نيابة مركز الزقازيق، حبس عامل اتهمته أسرة زوجها زوجته بالتسبب في وفاتها بعدما تعدى عليها بالضرب في مشاجرة بينهما، بقرية أنشاص البصل التابعة لمركز الزقازيق.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة الزقازيق يفيد بتلقي المركز إخطارا من مستشفى الأحرار التعليمي باستقبال " ن . أ " 20 عاما ربة منزل جثة مقيمة بقرية أنشاص البصل، التابعة لدائرة المركز هامدة، وبمناظرة الجثة تبين وجود آثار كدمات على جسدها.

انتقلت قوة من ضباط مباحث المركز برئاسة الرائد أشرف ضيف رئيس مباحث المركز لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة، وبسؤال أسرة السيدة اتهمت زوجها بالتسبب في وفاتها بالتعدي عليها بالضرب على إثر نشوب خلاف بينهما بسبب المصروفات.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق، وقررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق، وأمرت باستعجال تقرير الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة.