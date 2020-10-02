منير مكرم: النقابة تتواصل مع أسرة فايق عزب للإطمئنان علي صحته

أكد الفنان منير مكرم، عضو نقابة المهن التمثيلية لـ"الوطن"، أن النقابة تتواصل مع أسرة الفنان فايق عزب، للإطمئنان عليه، والوقف على التطورات الأخيرة لحالته الصحية.

يذكر أن الفنان الكبير فايق عزب، نقل للعناية المركزة بأحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة، بعد إصابته بوعكة صحية قوية خلال الساعات الأولى من صباح اليوم.

وعلمت «الوطن» أن زوجة الفنان فايق عزب، تواصلت مع نقيب الممثلين أشرف زكي، الذي ساعدها فى نقله إلى أحد مستشفيات القاهرة، ومن ثم العناية المركزة.

يذكر أن فايق عزب ممثل مصري، ولد بمدينة الإسماعيلية عام 1943، وعمل كرئيس لفرقة التمثيل، أثناء دراسته بمدرسة ابن حزم الأولية.

وانتقل "عزب" إلى القاهرة؛ ليستكمل رحلته الدراسية، والتحق بكلية الآداب جامعة القاهرة عام 1960، ونال كأس أحسن ممثل بالجامعة، وحقق احترافه الفني في مرحلة مبكرة.

وكان آخر أعمال الفنان فايق عزب، التى قدمها للجمهور، ظهوره فى مسلسل الضاهر، مع الفنان محمد فؤاد.