"Mbc4" تبدأ عرض "عروس بيروت2" 11 أكتوبر

أعلنت الشركة المنتجة لمسلسل "عروس بيروت2"، انطلاق عرض المسلسل اعتبارا من 11 أكتوبر على قناة "Mbc4".

ونشرت الشركة المنتجة البوستر الرسمي لأبطال العمل في موسمة الثاني، حيث تصدر البوستر الفنان ظافر عابدين.

ووصف ظافر العابدين، في بيانٍ صادر عنه، عن الموسم الأول التجربة بالإيجابية قائلا: "أتمنى أن نكون بصدد عمل ناجح يشكل إضافة فعلية للدراما العربية عامة"، متابعًا: "أننا وبمساعدة MBC Studios وفريق عمل ضخم، وضعنا أيدينا بأيدي بعض، لنخرج بمسلسل متميز ويشكل نقلة في مجال المسلسلات العربية الطويلة".

وأعرب "العابدين" عن سعادته البالغة لتعاونه مع كارمن بصيبص، قائلًا: "هذا ثاني عمل يجمعنا، وسيعيش الجمهور معنا في المسلسل، قصة حب روحها مختلفة"، واصفًا تعاونه مع الفنانة تقلا شمعون، بقوله: "هي تقدم شخصية صعبة وتحمل تحديًا كبيرًا".

أما بطلة العمل كارمن بصييص، فقالت في بيان عن الجزء الأول "أرى التحدي والمسؤولية اليوم أكبر من أي وقت مضى، لأن حجم الدور أكبر من أدواري السابقة، والمجهود الذي بذلته فيه كبير، الطاقة الإيجابية الموجودة بين الممثلين وفريق العمل عمومًا ستكون كفيلة بإنجاح المسلسل".

ورغم أن المسلسل مأخوذ عن عمل أجنبي، تؤكد "كارمن" أنها حرصت على أداء الدور بطريقتها وعفويتها، متابعة "قرأت النص فقط وتناسيت النسخة الأجنبية"، مضيفة: "نحن أمام عمل درامي طويل، استمتعت بتصويره وترقبت وقت عرضه لألمس رد فعل الجمهور إزاء الشخصية، ويمكن القول أن البطل الأساسي في المسلسل هي القصة والحبكة الدرامية وترابط الشخصيات".

مسلسل "عروس بيروت" من بطولة التونسي ظافر العابدين، وتقلا شمعون، وكارمن بصيبص، ومحمد الأحمد، وضحى الدبس، وجو طراد، ومن تأليف نادين جابر وبلال شحادات، ويُعرض يوميًا من الأحد وحتى الخميس عبر قناة Mbc 4“في تمام الساعة الثامنة مساءً.