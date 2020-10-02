صور.. لبلبة بـ"البلاص" في أحدث جلسة تصوير بعدسة محمود رؤوف

خضعت الفنانة الكبيرة لبلبة، لجلسة تصوير حديثة، تحت إدارة مصور المشاهير محمود رؤوف، في منزلها بالساحل الشمالي.

وكشف "رؤوف" عن صور الجلسة، التي ظهرت لبلبة في إحداها حاملة للبلاص، فيما أمسكت بخرطوم في أخري، أثناء رشها لحديقة منزلها.

وقال مصور المشاهير لـ"الوطن"، إن لبلبة كانت صاحبة فكرة سيشن البلاص، وكذلك رشها للحديقة؛ لرغبتها في الظهور لجمهورها بشكل جديد ومختلف، مشيرًا إلى أنها تملك روحا جميلة تنعكس علي ملامحها أثناء التصوير.

وأوضح "رؤوف" أن هذه الجلسة صورت في نفس يوم خضوعها لجلسة تصوير علي البحر، والتي لاقت إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي وقت نزولها.

يذكر أن لبلبة كشفت عن تعرضها لمواقف محرجة في حياتها؛ بسبب خجلها الشديد الذي يُنسيها أحيانا أنها ممثلة معروفة.

وروت لبلبة لـ"الوطن"، تفاصيل أحد هذه المواقف التي حدثت لها خارج مصر منذ فترة قائلة: "ركبت الأسانسير داخل أحد الفنادق هناك، اتفاجأت برجل مبحلقلي عندما رآني، فأعطيته ظهري لأتجنب نظراته الغريبة إليّ، ولكنه واصل النظر لي دون تردد، فقلت في قرارة نفسي إيه الراجل البجح ده؟، وفجأة تذكرت أنني ممثلة معروفة، فضحكت وقلت له مساء الخير، وغادرت المصعد".

وأضافت الفنانة الكبيرة: "أخجل كثيرا حينما ينظر إلي الناس في الشارع، وأشعر أن أقدامي ترتطم ببعضها البعض آنذاك، وأداري هذه الحالة بابتسامة أرسمها علي وجهي".

وبحسب المصور المشهور، فإن هناك جلستي تصوير، لم يكشف عنهما، وسيظهرهما خلال الأيام المقبلة.

وقضت "لبلة" إجازة الصيف بصحبة أصدقائها النجمة إلهام شاهين، والمذيعة بوسي شلبي في الساحل الشمالي.