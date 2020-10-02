استقرار أسعار الذهب بنهاية تعاملات اليوم.. وعيار 24 يسجل 951 جنيها

شهدت أسعار الذهب حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض خلال الأيام الماضية، الأمر الذي وضع كثيرين من المقبلين على شراء المعدن الأصفر، في حيرة بين الشراء أو العدول عنه.

وترصد "الوطن"، في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية ومتنوعة للمتابعين والقراء، متوسط سعر أعيرة الذهب خلال نهاية تعاملات اليوم، الجمعة الموافق 2 أكتوبر الجاري، والتي شهدت استقرارًا مقارنة بالتعاملات التي وردت صباح اليوم.

أسعار الذهب

استقرت أسعار الذهب بنهاية تعاملات اليوم الجمعة، ليتراوح سعر جرام الذهب عيار 24 بين 949 و951 جنيهًا، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 21 بين 830 و832 جنيهًا، بينما تراوح سعر جرام الذهب عيار 18، بين 711 و713 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب، خلال نهاية تعاملات اليوم، إلى 6 آلاف 656 جنيهًا.