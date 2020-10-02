أسعار الذهب اليوم الجمعة 2-10-2020 في مصر

شهدت أسعار الذهب استقرارا بمحلات الصاغة في بداية التعاملات من صباح يوم الجمعة الموافق 2 أكتوبر الجاري، وجاءت تلك الاسعار مقارنة بالأسعار مساء أمس الخميس، وشهدت أسعار الذهب تذبذبا بين الارتفاع والانخفاض في الفترة الماضية، نتيجة تراجع الاقتصاد العالمي وانخفاض سعر الدولار متأثرا بجائحة فيروس كورونا المستجد، إذ تخطى سعر جرام الذهب عيار 24 حاجز الـ1000 جنيه منذ نحو شهرين.

وتقدم "الوطن"، متوسط سعر أعيرة الذهب 24 و21 و18 والجنيه الذهب في محلات الصاغة على النحو التالي:

الذهب عيار 24

يتراوح سعر الذهب عيار 24 بين 949 و951 جنيهًا.

الذهب عيار 21

تباين سعر الذهب عيار 21 ليتراوح بين 830 و8232 جنيهًا.

الذهب عيار 18

تراوح سعر الذهب عيار 18 بين 711 و713 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 6 آلاف و608 جنيهات.

أسعار الذهب عالميا

وارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 1% مساء أمس، ليتماسك فوق حاجز 1900 دولار على خلفية تجدد الآمال في تحفيز أميركي يمكن أن يسهم في تخفيف المتاعب الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا، كما دعم نزول الدولار الإقبال على المعدن، وفق "سكاي نيوز"، كما ارتفع مساء أمس في المعاملات الفورية 1.2% إلى 1907.46 دولار للأوقية، بعدما سجل أعلى مستوى له منذ 22 سبتمبر عند 1911.66 دولار.

وأوضح وصفي واصف، رئيس شعبة الذهب بالغرف التجارية، أن الذهب يظل هو الملاذ الآمن الوحيد بالنسبة للمستثمرين، وظهر ذلك بعد جائحة فيروس كورونا المستجد، والتي أدت إلى تراجع الاقتصاد العالمي، ما أدى إلى تخطي عيار 24 حاجز الـ 1000 جنيها، ليكون بذلك وصل إلى أعلى مستوى له في تاريخه.

نصائح لشراء الذهب

وقال نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب، إنّ تلك هي الأنسب لشراء الذهب، نظرا لما تشهده الأسعار من انخفاض مقارنة بموجة الارتقاع التي اجتاحت السوق المالية، لتعاود الاسعار الاقتراب من المعدلات الطبيعية مره أخرى، حيث انها هي الأنسب لشراء الذهب، كما وجّه نصائح للمواطنين المقبلين على الشراء ببلاستثمار بشراء السبائك الذهبية، ومحاولة تجنب شراء المشغولات حتى لا تتأثر بثمن المصنعية عند البيع، كما يجب الذهاب إلى تاجر يكون على معرفة بالأسرة، وسبق التعامل معه.

وأوضح أنّ قرار تخفيض سعر الفائدة، سيكون بمثابة قرار التحفيز والتشجيع على الاستثمار في الذهب لا محالة في السبائك، وأعيرة 21 و24، و يفضل المواطن المصري الاحتفاظ به في شكل سبائك ذهبية أو جنيهات ذهب، كي لا يتعرضوا لخسارة المصنعية في حال رغبتهم في بيع مقتنياتهم.