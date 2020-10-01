ارتفاع أسعار الذهب في نهاية اليوم وعيار 21 بــ832 جنيها

ارتفعت أسعار الذهب بنهاية اليوم في البورصات العالمية بمقدار 6 جنيهات في العيار، ليسجل عيار 21 الأكثر مبيعًا في الأسواق المحلية المصرية 832 جنيهًا، مقابل 826 جنيهًا في المعاملات الصباحية.

وارتفعت أسعار الذهب عالميًا خلال الأسبوع الماضي، بعدما تعزز الإقبال عليه بفعل تراجع الدولار، وزاد الذهب في المعاملات الفورية من 0.4% إلى 1892.23 دولار للأوقية، ليبدأ أكتوبر على ارتفاع، بعدما سجل أكبر تراجع شهري له منذ نهاية 2016 في سبتمبر، وفق "سكاي نيوز".

وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1899.80 دولار للأوقية، كما تراجع مؤشر الدولار 0.2% مقابل عملات منافسة، ليحوم حول أدنى مستوى في أسبوع، ما يقلص تكلفة الذهب للمستثمرين من حائزي العملات الأخرى.

وقال نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب، قرار تخفيض سعر الفائدة، سيكون بمثابة قرار التحفيز والتشجيع على الاستثمار في الذهب لا محالة في السبائك، وأعيرة 21 و24، ويفضل المواطن المصري الاحتفاظ به في شكل سبائك ذهبية أو جنيهات ذهب، كي لا يتعرضوا لخسارة المصنعية في حال رغبتهم في بيع مقتنياتهم.

وترصد "الوطن"، في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية ومتنوعة للمتابعين والقراء، متوسط سعر أعيرة الذهب خلال نهاية تعاملات، اليوم الأربعاء، والتي شهدت استقرارًا مقارنة بالتعاملات التي وردت صباح اليوم.

أسعار الذهب

ارتفعت أسعار الذهب بنهاية تعاملات، اليوم الأربعاء، ليتراوح سعر جرام الذهب عيار 24 بين 949 و951 جنيهًا، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 21 بين 830 و832 جنيهًا، بينما تراوح سعر جرام الذهب عيار 18، بين 711 و713 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 6 آلاف و656 جنيهًا.