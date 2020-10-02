بسام الشماع: أتوقع الإعلان عن كشف أثري لتمثال بادي آمون غدا

علق الدكتور بسام الشماع، عالم المصريات، على إعلان وزارة الآثار عن الاكتشاف الأثري الجديد للتماثيل بتاح سوكر، قائلًا: إن التاريخ يلهث وراء مصر و"مش ملاحق".

وأضاف "الشماع" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي معتز الدمرداش، مقدم برنامج "90 دقيقة"، عبر فضائية "المحور"، أن مصر تشهد حالات متفردة ومتتالية من مقابر الآبار، وفيها نحت بالصخر يصل إلى أكثر من 10 مترات، ثم ينتهي إلى عدد كبير من التوابيت وهو ما يطلق عليه "الخبيئة".

وتابع عالم المصريات: "أتوقع الإعلان غدًا، عن تمثال بادي آمون، وهو قطعة متفردة وعبقرية من البرونز وارتفاعه 35سم، ومرصع بالعقيق الأحمر والتركواز، لافتًا إلى أن هذا الاكتشاف جاء بأيدٍ مصرية، وينتمي هذا التمثال إلى الأسرة 26، أي أنه في المرحلة المتأخرة من الحضارة المصرية القديمة".