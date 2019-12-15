بسام الشماع لـ"الوطن": الفراعنة نبذوا التنمر والإساءة إلى البشر

عرض منتدى شباب العالم، المقام حاليا في مدينة شرم الشيخ، فيلما وثائقيا عن "المسلة المصرية"، التي ترتفع في كثير من بقاع العالم، من لندن إلى روما، ومن باريس إلى واشنطن، حيث ذكر الفيلم أنه توجد 28 مسلة فرعونية أصيلة، جزء منها موجود في مصر، والباقي متواجد في أشهر عواصم العالم، وهناك بلدان كثيرة اقتبست التصميم وقامت ببناء مسلات حديثة ووضعتها في أكبر ميادينها، ويشهد المنتدى ربطا بين الحضارة المصرية وبين معالجة أمراض المجتمع في مصر والعالم.

وقال الدكتور بسام الشماع، الباحث في علم المصريات والمؤرخ، إن المصري القديم من الممكن أن نلمسه في شوارع مصر بين المواطنين، فالشخصية المصرية القديمة متواجدة بيننا حتى الآن.

وأضاف "الشماع" لـ"الوطن": "فكرة عرض المسلات جيدة في فيلم، وبدء منتدى شباب العالم بفيلم عن الحضارة الفرعونية شيء رائع للغاية، فالشعب المصري القديم أنجز بشكل رائع، وقاموا بتجهيز لعصر الأسرات الذي تميز في العمارة والبناء والعلم والهندسة".

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، منتدى شباب العالم، مساء السبت، في مدينة شرم الشيخ، بحضور أكثر من 7 آلاف شاب من 196 دولة، حيث يستمر المنتدى من 14 إلى 17 من الشهر الجاري.

وتابع "الشماع": "المصريون القدماء نبذوا التنمر ونهوا عنه في اللاءات الـ42، كالاعتراف السلبي، ومن ضمنها، لا لم اغتصب لبن من فم طفل، لا تسيء معاملة الناس، لا لم ارتكب بذاءات في حق البشر، لم أتسبب في ألم، لا لم أتسبب في أن يبكي أحد، لا لم أتسبب في تعاسة أحد".

ويقدم منتدى شباب العالم، هذا العام نموذج محاكاة الاتحاد من أجل المتوسط MUFM لدعم الشباب في منطقة البحر المتوسط للالتقاء من أجل مستقبل أفضل.

ويتضمن المنتدى أيضًا منصة INSPIRE.D ليعبر خلالها الشباب من مختلف أنحاء العالم عن تجاربهم التي مروا بها في حياتهم وخبراتهم في مناحي الحياة المختلفة، بمشاركة 8 متحدثين، يروون رحلاتهم من أجل مساعدة الإنسانية.