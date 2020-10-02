بالسمسمية.. أهالي بورسعيد يحتفلون بنصر أكتوبر فى ميدان "الشهداء"

توافد أهالي بورسعيد على ميدان الشهداء، مساء اليوم، للاحتفال بنصر أكتوبر المجيد على أنغام الأغاني الوطنية، ورفع المشاركون أعلام مصر ولافتات تأييد للرئيس السيسي ورددوا هتافات: "تحيا مصر.. يحيا السيسي".

بدأت الاحتفالات عقب صلاة المغرب بفقرات فنية لفرقة "صحبة أغاني" ورقصات السمسمية الوطنية، وجرى عرض فيلم عن دور بورسعيد في حروب "56، 67، ونصر أكتوبر" إلى جانب دورهم ضد الجماعة الإرهابية عقب أحداث 2011، وشارك حزب مستقبل وطن بحضور عادل اللمعى أمين عام الحزب، والدكتور عاطف علم الدين، عضو مجلس الشيوخ، فضلًا عن مشاركة واسعة من السيدات اللائي حرصن على اصطحاب أطفالهن لتأكيد دعمهن لمصر وللرئيس السيسي الذى أنقذ الوطن من براثن الجماعة الإرهابية.

وقالت "فاطمة.ه" أنها اصطحبت أحفادها إلى ميدان المسلة حرصًا منها على مشاركتهم في الاحتفالات الوطنية ليتعلمو حب مصر والوطنية، لافتة إلى دور عائلتها في مواجهة الاحتلال والعدوان الثلاثي، فضلًا عن مشاركة زوجها في حرب أكتوبر.

وشهد الاحتفال إجراءات أمنية مشددة تحت إشراف اللواء ناصر حريز، مدير أمن بورسعيد، حيث انتشر رجال الأمن في محيط الاحتفالات إلى جانب تخصيص بوابة إليكترونية لتفتيش الوافدين.

يذكر أن عددًا من الأحزاب السياسية دشنوا دعوة للمواطنين للنزول للشارع والاحتفال بذكرى نصر أكتوبر لتأكيد رفض الشعب لدعوات التخريب التى يتبناها أعداء الوطن والجماعات التخريبية.