هشام عباس عن احتفالات أكتوبر: الناس كانت موجودة في المنصة علشان تنبسط

قال الفنان هشام عباس، إن الإجواء الاحتفالية في محيط المنصة كانت جيدة بعدد كبير من المواطنين: "كانوا لذاذ وبيهيصوا، كانت حاجة تفرح وتحس أن الناس موجودة علشان تنبسط وتهيص".

وأضاف "عباس"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء DMC"، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية "DMC"، أن نصر أكتوبر 1973 كان نصرا هاما انتظره الكثير من المواطنين في تلك الفترة لتحقيق النصر وللدفاع عن مصر ورد الأرض مرة أخرى، موضحا أن هناك الكثير من الانتصارات التي تحدث حاليا في مصر، ولكن لا يشعر بها عدد كبير من المواطنين لعدم تهيئتهم على وجود هذا الكم من الإنجازات في وقت صغير: "تحس أن فيه انتظار للانتصارات وإنجازات، ولما كان بيتبني كوبري واحد زمان كنا بنستغرب، ودلوقتي فيه كمية كباري اتعملت، والواحد مش عارف يتبسط بأيه ولا إيه، وأنا مبسوط بالإنجازات والانتصارات".

وأكد أن حرب أكتوبر كانت بمثابة "معجزة" مَنّ الله بها على الشعب والقوات المسلحة المصرية لاسترداد أرض مصر، وهو يمثل انتصارا عظيما يجب على المواطنين الفخر والاحتفال به سنويا.