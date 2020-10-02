جامعة الأزهر تنظم معرض "هندسة الأرقام في حرب أكتوبر ودور الأزهر بها"

تنظم جامعة الأزهر معرضًا بمناسبة حلول ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، تحت عنوان: "هندسة الأرقام في حرب أكتوبر، ودور الأزهر بها"، وذلك في إطار استلهام روح انتصارات أكتوبر المجيدة، وتعريف الشباب بالإنجازات التي تحققت على أيدي رجال القوات المسلحة.

وقال الدكتور مصطفى عبد الغني، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، إن المعرض يقام في إطار حرص مؤسسة الأزهر الشريف برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، على الاحتفاء والاحتفال بتلك المناسبة العظيمة، التي قام بها أبناء الوطن من رجال القوات المسلحة المصرية، داعيًا المولى -عز وجل- أن يرحم شهداء الوطن من أبطال حرب أكتوبر المجيدة، وأن ينعم بالصحة والعافية على الأحياء منهم.

يقام المعرض الأحد القادم بحضور قيادات الجامعة، في مقر قاعة احتفالات جامعة الأزهر بفرع البنات، الساعة الواحدة ظهرًا.

وأغلقت جامعة الأزهر، أمس، باب تسجيل الرغبات لتنسيق الدور الأول للطلاب الحاصلين على الثانوية الأزهرية، والتي تم فتح باب التسجيل بها الاثنين الماضي، إذ سجّل نحو 30 ألف طالب وطالبة بالأزهر رغباتهم على موقع بوابة الحكومة، وبلغ عدد الطلاب الناجحين في الثانوية الأزهرية نحو 77122 طالبًا.

وكان مجلس جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، وافق على بدء العمل بمكتب تنسيق القبول الإلكتروني بالجامعة، لتمكين طلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية، الناجحين في الدور الأول من تسجيل رغباتهم بداية من الاثنين الماضي، وحتى اليوم.

وأوضح المركز الإعلامي بجامعة الأزهر، أن المجلس وافق على إضافة معهد نظم المعلومات الإدارية بكليات التجارة بنين وبنات، إلى رغبات التنسيق بدءًا من العام الدراسي الحالي.

وأضاف المركز الإعلامي بجامعة الأزهر، أنه وافق أيضًا على إضافة معهد معاوني القضاء بكليات الشريعة والقانون للبنين، وشعبها بـ"الدراسات الإسلامية والعربية للبنات"، إلى رغبات التنسيق بدءًا من هذا العام، وتقرر افتتاح المعهد بالكليات المذكورة في "القاهرة، وطنطا، وتفهنا الأشراف، وأسيوط".

ووافق المجلس على إضافة فصول الهندسة الزراعية بأسيوط إلى رغبات التنسيق بدءًا من هذا العام، وكذلك تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بتخفيض الحد الأدنى بنسبة 2% لطلاب محافظة شمال سيناء، الحاصلين على الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام، شريطة أن يكون مقيمًا بها فعليًا.