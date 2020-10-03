افتتاح معرض "سوق مصر الأول" لمستلزمات الأسرة والمدارس بالحديقة الدولية

على أرض الحديقة الدولية بمنطقة مدينة نصر، افتتح أمس، معرض «سوق مصر الأول» لمستلزمات الأسرة والمدارس، والذي تنظمه محافظة القاهرة، ويضم ما يقرب من 300 عارض، بتخفيضات كبيرة على السلع المعروضة سواء الخاصة باحتياجات الأسرة أو مستلزمات المدارس.

كان من المقرر استمرار معرض «سوق مصر» اليوم السبت، قبل قرار المحافظ بمده لـ 4 أيام، حيث فتح المعرض أبوابه أمام الجمهور بشكل مجاني، على أن يتم الدخول بالكمامة الطبية إجباريا ضمن الاجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وشهد المعرض إقبالا متوسط في الساعات الأولى من يوم الجمعة.

«نسمة»: حاجات كتيرة عجباني وأسعارها حلوة سواء للبيت او للأولاد

يضم المعرض كل المنتجات التي تحتاجها الأسرة والمدارس، سواء الملابس أو المنتجات الجلدية الحقائب والأحذية، والإكسسوارات، ومختلف المصنوعات اليدوية، والأدوات المدرسية، حيث أعلن العارضون عن تخفيضات تصل إلى 50% على منتجاتهم عن طريق اللوحات الورقية المعلقة لجذب الزبائن.

وقالت «نسمة محمود» 34 عاما، والتي جاءت إلى المعرض برفقة أبنائها إنها كانت قادمة إلى الحديقة الدولية وشاهدت المعرض بالصدفة لكنها أعجبت بالأسعار والتخفيضات وتنوع المنتجات داخله، قائلة بنبرة سعيدة: «لازم اجي بكرة تاني للمعرض هنا عشان في حاجات كتيرة عجباني وأسعارها حلوة سواء للبيت او للأولاد في المدرسة».

«عطية»:المعرض محترم وفرصة جيدة لعرض مختلف المنتجات التي تحتاجها الأسرة والمدرسة

عماد عطية، 50 عامًا، صاحب شركة المصرية للأدوات المدرسية، ويشارك في معرض سوق مصر الأول بعرض منتجاته المدرسية، كما شارك خلال الفترة الماضية في مختلف المعارض المخصصة للأدوات ومستلزمات المدارس، مثل معرض أهلا مدارس، أوضح أن المعرض محترم للغاية وفرصة جيدة لعرض مختلف المنتجات التي تحتاجها الأسرة والمدرسة.

ويضيف «عطية»: «أزمتنا الوحيدة مع المعرض أنه يومين بس جمعة وسبت، وده مش كافي خالص، والمفروض أنه يبقى على الأقل 5 أيام لأن ده موسم مدارس وهيبقى عليه إقبال كبير بسبب أن الدخول مجاني»، مشيرا إلى أنه يوفر خصومات على كافة الأدوات المدرسية تتراوح نسبتها من 30 إلى 50%، مؤكدا أن الإقبال سيرتفع خلال يوم السبت عندما تصل الدعاية عن المعرض للمواطنين.

فيما أوضحت الدكتورة رانيا حسن، رئيس جهاز تشغيل شباب الخريجين بمحافظة القاهرة والمسئولة عن معرض مستلزمات الأسرة والمدارس «سوق مصر الأول»، أن الافتتاح الرسمي للمعرض الجمعة، وأنه يشارك فيه أكثر من 300 عارض، بجانب عدد كبير من الغرف على رأسهم الغرفة التجارية بالقاهرة، وغرفة صناعة المفروشات والملابس الجاهزة، وغرفة الحرف اليدوية، بالإضافة إلى التضامن الاجتماعي وجمعيتي مستثمري رجال الأعمال وحورس.

وأكدت «رانيا» أنهم يعرضون كل ما يتعلق باحتياجات الأسرة والمدارس مثل الأدوات المنزلية والملابس والمفروشات، وأدوات مكتبية، ومنتجات الجلود مثل وشنط وأحذية وحقائب، والصناعات اليدوية مثل الاكسسوارات فضة ونحاس والتحف، قائلة: «متفقين مع كافة الغرف والجمعيات الأهلية المشاركة في المعرض والتضامن الاجتماعي أن يكون هناك تخفيضات على جميع المعروضات تصل إلى 50%»، وأشارت إلى انهم وفروا بالتعاون مع هيئة النقل العام التابعة لمحافظة القاهرة أتوبيسات عليها «لوجو المعرض»، تبدأ من ميداني رمسيس وعبدالمنعم رياض وحتى الحديقة الدولية.

«محافظ القاهرة»: وافقنا على مد فترة المعرض 4 أيام تبدأ من اليوم

فيما افتتح اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، رسميا معرض سوق مصر الأول، وصرح بأن الغرض من إقامة العرض هو مساعدة أصحاب هذه الحرف والصناعات في عرض منتجاتهم وتسويقها وتوفير المكان، بالإضافة إلى تخفيض الاسعار وجعلها في متناول المواطن.

وأكد «محافظ القاهرة» أنه رحب بمطالب العارضين وقرر مد فترة المعرض إلى 4 أيام بدلا من يومين، كما أنه رحب أيضا بمطالبتهم بإقامة معارض دائمة، مشيرا إلى انه هناك نسبة كبيرة من العارضين يصدرون منتجاتهم إلى دول الخارج، وهذا أمر مهم ونشجعه، مشيرا إلى أن المعرض يتضمن بعض الشركات التي تقدم خدمات تدريب للشباب في مجال تسويق المنتجات.