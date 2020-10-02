"أطفال بلا مأوى" تنقذ طفلة استغلتها والدتها في التسول بالقليوبية

تمكن فريق "حماية أطفال وكبار بلا مأوى" في القليوبية من إنقاذ طفلة 5 سنوات استغلتها والدتها في التسول، وجرى إيداعها بمؤسسة الرعاية الاجتماعية للبنات ببنها.

وقال مصدر بالمحافظة إن بلاغًا وصل إلى وحدة حماية الطفل بشأن استغلال الطفلة "م. س" 5 أعوام من قبل والدتها في التسول بشوارع المحافظة، وتحرك الفريق إلى مكان وجود الطفلة وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإيداع الطفلة إحدى دور الرعاية الاجتماعية.

وفي وقت سابق، جرى تزويد القليوبية بكرفان "أطفال بلا مأوى" داخل مدينة بنها، وهو عبارة عن أوتوبيس متنقل يقدم خدمات الدعم لأطفال الشوارع والمشردين ضمن مبادرة وزارة التضامن الاجتماعي في هذا الشأن تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتسعى وزارة التضامن الاجتماعي لتقديم الدعم لمن يستحق الرعاية بجميع الشوارع من كبار وصغار، من خلال التأهيل وإعادة دمجهم في المجتمع، تماشياً مع سياسة الوزارة التي تعتمد على تجفيف المنابع والتدخل الفورى للحد من تلك الظاهرة.

ويتكون فريق عمل الوحدة المتنقلة من 6 أفراد، مشرف واحد وخمسة أشخاص يقومون بتقديم الخدمات للأطفال، وتقدم الوحدة فرصة دعم قوية لربط أبناء الشعب المصري ببعض وتقوية الروابط المجتمعية والتكافل بينهم.