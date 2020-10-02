عبدالعزيز: روح أكتوبر ستظل تجسيدا للعقيدة الوطنية للقوات المسلحة

تقدم محمد عبدالعزيز، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، المرشح بالقائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالتهنئة للشعب المصري والقوات المسلحة بمناسبة الذكرى 47 لنصر أكتوبر المجيد.

وقال عبدالعزيز في بيان له إن حرب أكتوبر شكلت ملحمة وطنية سُطرت بدماء وتضحيات الشعب المصري، لتظل نقطة مضيئة في تاريخ العسكرية المصرية ومبعث اعتزاز وفخر بجيش مصر ورجالها البواسل.

وأكد أن روح أكتوبر ستظل تجسيدا للعقيدة والهوية الوطنية للقوات المسلحة المصرية درع مصر الحصين التي مازالت تخوض أشرس معارك التضحية والفداء لحماية الشعب والدولة المصرية من خطر الإرهاب، وتقف حجر عثرة أمام مخططات تستهدف النيل من مصر واستقراها وأمنها القومي.

وتوجه عبرالعزيز بالتحية للشعب المصري لوعيه التفافه خلف قيادته بنزوله للاحتفال بنصر أكتوبر ورفضه لمخططات الفتنة والإرهاب، مشكلا بذلك درعا يحمي الوطن من كافة الأخطار.

وعبر عبد العزيز عن أسمى آيات العرفان والتقدير لأرواح شهدائنا الأبرار الذين قدموا أرواحهم فداءً ودفاعاً عن مصر فى معارك وساحات الشرف والكرامة.

ويحتفل المصريين في مختلف محافظات الجمهورية في الميادين العامة من مختلف الفئات شباب ومرأة وكبار السن بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة وسط أجواء سيطرت عليها الروح الوطنية.

وكان عدد من الأحزاب السياسية قد دعا المواطنين، على رأسها مستقبل وطن، والوفد والتجمع ومصر الحديثة وغيرها، للمشاركة في الاحتفالات بنصر أكتوبر في الميادين الرئيسية، وأمام المنصة.

وكان نصر أكتوبر معجزة بمقاييس الحسابات العسكرية والاستراتيجية وقتها، وخط بارليف وعائق مائي وتحصينات ضخمة على الضفة الشرقية، لكن المعجزة تحققت وأذهلت العالم وخبراء الاستراتيجية، فقد عبرت القوات المسلحة قناة السويس وحطمت خط بارليف، وقدمت درسًا عسكريًا في الإرادة والمواجهة، ليظل نصر 6 أكتوبر شاهدًا على بسالة المقاتل المصري، وقدرات الأسلحة المختلفة على ابتكار حلول غير تقليدية.