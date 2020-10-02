أشرف السعد: "الجنيه العملة الوحيدة اللي قيمتها موجودة"

شارك رجل الأعمال أشرف السعد احتفالات المواطنين بنصر أكتوبر، عبر بث مباشر نشره عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلا: "مصر تعتبر من أقوى اقتصاديات العالم، أنا حضرت وشوفت البنوك بتقع في إنجلترا، والدولة لم تساعد، ومصر الوحيدة اللي دفعت فلوس المودعين في بنك الاعتماد والتجارة هي مصر وانجلترا مدفعتش".

وقال "السعد" خلال البث المباشر: "لما تفتح هنا حساب في بنك يقولك احنا ضامنين الوديعة بتاعتك بحد أقصى 70 ألف جنيه، لو أنت حاطت 100 ألف والبنك فلس بيعطوك 70 ألف، وفي مصر الدولة الوحيدة اللي بتدفع اللي ضامنه البنوك 100%، أيا كان قيمته، فيه بلاد ضاعت وعملتها بتتشال بالكيلو".

وتابع رجل الأعمال: "الجنيه العملة الوحيدة اللي قيمتها موجودة من يوم ما خلق ربنا الكون، تدخل في أي حتة تشتري بها أي حاجة، كل رملة في مصر تساوي فلوس، هو دة الفرق بين الدول القوية والضعيفة زي سوريا واليمن والعراق وليبيا، جيشنا معيشنا في أمان".