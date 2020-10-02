أشرف السعد عن احتفالات أكتوبر: "الإخوان هيتقهروا قهرة سودة"

شارك رجل الأعمال أشرف السعد، احتفالات المواطنين بنصر أكتوبر، في بث مباشر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلا: إنه لا يستطيع أحد معرفة علاقة التناغم بين الشعب والجيش، وفي أي لحظة الشعب يتحول لجندي مدافعا عن بلده.

وأكد "السعد" خلال البث المباشر، "أنا مع جيش مصر أعمل عجينة الفلاحة، والإخوان هيتقهروا قهرة سودة"، مستشهدا بقول الله تعالى: (فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون).

وأضاف رجل الأعمال: "احنا ربنا معانا ثم جيش مصر، والإخوان ماتت النهاردة خلاص، والله لو الرئيس السيسي قال يا مصر الـ100 مليون هينزلوا إلا الخونة اللي هما القلة القليلة، اللي بيطلعوا في الجزيرة".

وتابع أشرف السعد: "امبارح واحدة طالعة مع الجزيرة وزنها 130 كيلو ولابسة أشيك حاجة، وبتقول بقالي شهر قاعدة في الشارع، ومش عارفة أأكل عيالي، طب جيبوا ناس حقيقيين يا جماعة".