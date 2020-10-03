عازفة قانون تونسية: أعشق الآلة منذ الصغر وعزفت لراغب علامة وشيرين

قالت فرح الفارسي، عازفة قانون تونسية، إنها اختارت اللعب على "القانون" كونها الألة الأكثر جذبا لانتباهها، وقامت بتعلمها واللعب عليها منذ الصغر، ما أهلها لتكون ذات ريادة فيه مستقبلا.

وأضافت "الفارسي"، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج "مساء DMC"، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية "DMC"، أنها قامت بتلحين إحدى أغنيات الفنان راغب علامة، وشاهدها عبر فيديو وأعجب بها كثيرا وهاتفها أحد العاملين معه وأخبرها برغبة "علامة" أن تلتحق بالحفل معه لعزف القانون، موضحة أنها قامت بالعزف أيضا في إحدى أغنيات للفنانة المصرية شيرين "كدة يا قلبي"، والتي لاقت استحسان الكثيرين من معجبيها.

وأكدت العازفة التونسية، أنها تأمل أن تكون أشهر عازفة قانون، وذلك لأنها تحب تلك الآلة كثيرا وبشكل خاص، كما قامت بعزف أغنية "أنت عمري" لكوكب الشرق أم كلثوم.