السقا: عملت دوري في "الاختيار" وبطني متخيطة 17 غرزة وبمرافقة الطبيب

قدم الفنان أحمد السقا بعض أغاني التسعينات وذلك أثناء لقائه مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم" المذاع عبر فضائية "cbc".

وكشف السقا أن نجله ياسين يدرس "فيلم ميكينج"، والذي يشمل الإخراج والديكور والتصوير والتمثيل ثم يتخصص بعد ذلك في أحدها، مضيفًا: "أنا كل شغلتي بدفع له كل مصاريفه ومصاريف الجامعة، وهو بعد كده يشق طريقه بنفسه، لكن مش معايا، ممكن أذاكر له أو أشرح له لكن انطلاقه مع نفسه، ومش هنتج له فيلم ومستحيل أعمل كده، وواثق في أنه هينتج لنفسه".

وتحدث السقا عن عشقه للخيل قائلًا: "بحب الخيل حتى الموت ومعنديش حاجة اعملها غير اني أتمرن وأركب خيل واشتغل ومبعملش حاجة تاني واللي يعرف يعمل زيي يعمل".

وعرضت الشاذلي فيديوهات تستعرض فروسية السقا مشيرًا أنه يجيد ركوب الخيل العربي وخيل السباقات.

وكشف السقا أن والدته هي حفيدة الفنان عبده السروجى صاحب أغنية "غريب الدار" و"على بلد المحبوب وديني".

وتحدث السقا عن ظهوره كضيف شرف في مسلسل "الاختيار" مؤكدًا أنه ظهر عدة مرات كضيف شرف فى الأعمال الفنية لزملائه وأنه يعتبر ضيف الشرف مجاملة راقية لزملائه.

وكشف السقا عن كواليس مشاركته في "الاختيار" مشيرًا أنه أجرى عملية فتاق، وكان هناك جرح في بطنه يحتاج 17 غرزة، وتواصلوا معه فاعتذر ولكنه فوجئ باتصال جعله يشعر بقيمته كفنان ولم يستطيع الرفض، وذهب للتصوير وأدى الدور بحضور طبيب خاص.