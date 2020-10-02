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محمود مسلم

وزير الأوقاف يتفقد سيارات لحوم الصكوك بالغربية

كتب:

رفيق محمد ناصف وأحمد فتحي
03:53 م | الجمعة 02 أكتوبر 2020
وزير الأوقاف يتفقد سيارات لحوم الصكوك بالغربية

وزير الأوقاف يتفقد سيارات لحوم الصكوك بالغربية

تفقد الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، سيارات لحوم الصكوك بمحافظة الغربية، والمقرر توزيعها على الأسر المحتاجة في مراكز قطور وبسيون، وزفتى والسنطة، وكفر الزيات، وتبلغ الكمية 4 أطنان لحوم.

جاء ذلك، على هامش زيارته اليوم للمحافظة، وأداء صلاة الجمعة في مسجد السيدالبدوي، في اطار مشاركة المحافظة بالعيد القومي بحضور الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

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