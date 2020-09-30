7 إجراءات وقائية ضد كورونا خلال معرض الإسكندرية للكتاب 2020

قبيل افتتاح معرض الإسكندرية للكتاب، المقرر من 1 إلى 10 أكتوبر الجاري، أعلنت الهيئة العامة للكتاب، 7 إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا، قبل دخول الزوار إلى المعرض وهي:

1- تم التنسيق مع وزارة الصحة من خلال مديرية الصحة بالإسكندرية لتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

2- قياس درجات الحرارة عند دخول المعرض.

3- المرور عبر بوابات التعقيم الذاتي.

4- الالتزام بارتداء الأقنعة الطبية.

5- الحفاظ على مسافات التباعد الآمن.

6- تحديد عدد الزوار طبقا للطاقة الاستيعابية.

7- تواجد فريق من الطب الوقائى لمتابعة إجراءات السلامة.

تفتتح الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة فى السادسة مساء الخميس 1 أكتوبر معرض الإسكندرية للكتاب، الذى تقيمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، بأرض كوتة بالازاريطة، ويستمر حتى 10 أكتوبر، ويعد المعرض بداية لعودة معارض الكتاب بالمحافظات بعد توقفها بسبب جائحة كورونا.

يقام المعرض على مساحة 4200 متر مربع، ويشهد مشاركة 95 ناشر، ومشاركة مختلف قطاعات وزارة الثقافة منها المجلس الأعلى للثقافة، الهيئة العامة لقصور الثقافة، بالإضافة إلى مكتبة الإسكندرية وأكاديمية الفنون، ومؤسسة دار المعارف والأهرام.

وأكدت وزارة الثقافة، في بيان قبل قليل، أنه تم التنسيق مع وزارة الصحة من خلال مديرية الصحة بالإسكندرية، لتطبيق كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والتي تشمل قياس درجات الحرارة، والمرور عبر بوابات التعقيم الذاتي، والالتزام بارتداء الأقنعة الطبية، والحفاظ على مسافات التباعد الآمن، إضافة إلى تحديد عدد الزوار طبقا للطاقة الاستيعابية، مع تواجد فريق من الطب الوقائي لمتابعة إجراءات السلامة.

يفتح المعرض أبوابه للجمهور يوميا من 11 صباحا إلى 10 مساء، عدا الجمعة بعد صلاة الجمعة فى الواحدة ظهرا.