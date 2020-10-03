"شعيرة": فتح التسجيل لطلاب دور ثان بالجامعات الأهلية "عدالة اجتماعية"

قال الدكتور محمد شعيرة، رئيس القطاع الهندسي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنه تم الانتهاء من تشكيل مجالس أمناء الجامعات الأهلية الجديدة الأربعة "العلمين والجلالة والمنصورة والملك سلمان" بفروعها الثلاثة، مؤكدًا أنه جارِ الانتهاء من الاتفاق على توقيع اتفاقيات تؤامة وشراكة دولية مع عدد من الجامعات الأجنبية.

وأضاف "شعيرة" في تصريحات لـ"الوطن"، أن الجامعات مازالت تجري المقابلات الشخصية مع الطلاب المقبولين ببرامج وكليات في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات الأهلية الجديدة، مشيرًا إلى أن الوزارة أتاحت باب التسجيل الفترة الماضية لطلاب الدور الثاني من الثانوية العامة، لتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية.

وتنتهي اليوم السبت، المرحلة الثانية من التقديم للجامعات الأهلية الجديدة، للالتحاق ببرامج الجامعات الجديدة المتميزة ضمن مرحلة التقدم الثانية، للطلاب الذين لم يتقدموا في المرحلة الأولى أو لم يتمكنوا من دخول أي من امتحانات القبول سابقاً لأسباب فنية.

وكشفت وزارة التعليم العالي، أن ذلك يأتي في إطار حرص الجامعات المصرية الأهلية على إتاحة أكبر فرصة ممكنة للطلاب المصريين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية والشهادات العربية والأجنبية والثانوية الأزهرية.

أكدت الوزارة، أن الجامعات الأهلية الجديدة حصلت على العديد من المنح الدراسية في عدة تخصصات، لإتاحة الفرصة أمام الطلاب الذين يتم قبولهم في اختبارات القبول، من التقدم إلى الجامعات للحصول على منح، وفقا للشروط والمعايير التي تم وضعها.

كانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، كشفت أن التقدم واختيار الرغبات من البرامج المتاحة تم عبر منظومة التقدم الإلكترونية https://admission.egypt-hub.edu.eg/، اعتبارا من العاشرة صباح الخميس 1 أكتوبر وحتى العاشرة من مساء السبت 3 أكتوبر، مؤكدة أنه سيتم عقد الاختبارات الإلكترونية للتقدم يومي الأحد 4 أكتوبر والاثنين 5 أكتوبر 2020.

وتقرر مد فترة تقليل الاغتراب "التحويلات" لطلاب المرحلة الثالثة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية، حتى الساعة السابعة من مساء غد الجمعة الموافق 2 أكتوبر الجاري، في إطار حرصها على مصلحة الطلاب الذين لم يتقدموا لمرحلة تقليل الاغتراب من قبل، وذلك من خلال موقع التنسيق الإلكتروني.

في سياق منفصل، أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف العام على مكتب التنسيق، صباح أمس الجمعة، أن عدد المتقدمين لتنسيق الشهادات المعادلة العربية والأجنبية للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن نحو 11500 طالب وطالبة للعام الجامعي 2020/2021.

وأكد رئيس قطاع التعليم بالوزارة، على انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني دون أية شكاوى، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفا أنه على الطلاب الالتزام بارتداء الماسك الطبي "الكمامة"، حيث لن يسمح لأي طالب بدخول معامل التنسيق دون ارتدائها مع اتباع التعليمات والإجراءات المنظمة للعمل بهذه المعامل.