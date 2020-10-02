غداً.. غلق باب المرحلة الثانية للتقديم في الجامعات الأهلية الجديدة  

تنتهي غداً السبت، المرحلة الثانية من التقديم للجامعات الأهلية الجديدة، للالتحاق ببرامج الجامعات الجديدة المتميزة ضمن مرحلة التقدم الثانية، للطلاب الذين لم يتقدموا في المرحلة الأولى أو الذين لم يتمكنوا من دخول أي من امتحانات القبول سابقاً لأسباب فنية.

يأتي ذلك في إطار حرص الجامعات المصرية الأهلية على إتاحة أكبر فرصة ممكنة للطلاب المصريين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية والشهادات العربية والأجنبية والثانوية الأزهرية.

وأكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الجامعات الأهلية الجديدة حصلت على العديد من المنح الدراسية في عدة تخصصات، لإتاحة الفرصة أمام الطلاب الذين يتم قبولهم في اختبارات القبول، من التقدم إلى الجامعات للحصول على منح، وفقا للشروط والمعايير التي تم وضعها.

كانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، كشفت أن التقدم واختيار الرغبات من البرامج المتاحة تم عبر منظومة التقدم الإلكترونية https://admission.egypt-hub.edu.eg/ وذلك اعتبارا من العاشرة صباح الخميس 1 أكتوبر وحتى العاشرة من مساء السبت 3 أكتوبر، مؤكدة أنه سيتم عقد الاختبارات الإلكترونية للتقدم يومي الأحد 4 أكتوبر والاثنين 5 أكتوبر 2020.

في سياق منفصل أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنَّه تقرر مد فترة تقليل الاغتراب "التحويلات" لطلاب المرحلة الثالثة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية، حتى الساعة السابعة من مساء غد الجمعة الموافق 2 أكتوبر الجاري.

ويأتي ذلك في إطار حرص الوزارة علي مصلحة أبنائنا الطلاب الذين لم يتقدموا لمرحلة تقليل الاغتراب من قبل، وذلك من خلال موقع التنسيق الإلكتروني.