عبدالغفار: الجامعات الجديدة تعيد مصر لسابق عهدها في ريادة المنطقة

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن هذه الجامعات الجديدة تجعل مصر تعود لسابق عهدها في ريادة المنطقة في مجالات التعليم.

وأضاف عبدالغفار، خلال حفل افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، عدد من المشروعات لوزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم بالأسكندرية، أن التعليم هام للغاية وله قوة ناعمة وأثار على مستقبل الوطن والأجيال وبالتالي وجود مؤسسات مؤهلة تعليميا وذلك كان توجه الرئيس عبدالفتاح السيسي من البداية أن يكون التركيز على بناء الإنسان من خلال التعليم.

وتابع، أن الجامعات التكنولوجية نركز فيها على التعليم الفني، التطبيقي، والتدريبي لأننا لدينا حوالي 700 ألف طالب يتخرجوا من الثانوي الفني، وهؤلاء الطلاب يجب أن نجد لهم مسار ومن هنا كانت فكرة الرئيس بالإعتناء بالتعليم الفني سواء في مرحلة التعليم الأساسي "كليات التكنولوجيا التطبيقية" والسير على هذا المسار بالتنسيق بيننا وبين وزارة التربية والتعليم لكي يكون هناك فرصة للطلاب لإثقال المواهب والتخصصات التي تحتاجها الدولة في خطة التنمية والصناعة.

وأكمل، أننا عندما نصمم البرامج الخاصة بالكليات التكنولوجية نري ماذا تحتاج مصر في المصانع وقطاعات الإنتاج.