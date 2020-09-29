عبدالغفار يرأس اجتماع اختيار مجلس أمناء الجامعات الأهلية الجديدة

ترأس الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، الاجتماع الأول لمجلس أمناء الجامعات الأهلية الجديدة (الملك سلمان، الجلالة، العلمين، المنصورة الجديدة)؛ بهدف اختيار رؤساء مجالس تلك الجامعات ونوابهم وأمناء هذه المجالس.

وخلال الاجتماع، أكّد عبدالغفار حرص الدولة على الاهتمام بالجامعات الأهلية الجديدة، مشيرا إلى أنَّ موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسي على إنشاء تلك الجامعات تأتي في ضوء استهداف تأسيس كيانات تعليمية وعلمية تقدم لشباب الوطن مستوى تعليميا متميزا، يتوافق مع احتياجات سوق العمل الداخلى والخارجى، وتسهم في الوقت ذاته فى تخريج طلاب متخصصين في المجالات التكنولوجية العلمية الحديثة.

وأشار إلى توجيهات القيادة السياسية بإنشاء 10 جامعات أهلية جديدة على مستوى محافظات الجمهورية، لافتا إلى حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي بإنشاء تلك الجامعات وفق أعلى المعايير، وهو ما يعكس دعم واهتمام القيادة الساسية بالتعليم لأنه المخرج الأساسي لتنمية المجتمع.

كما أكد أن دعم الدولة لا يقتصر على الجامعات الجديدة فقط بل يشمل الجامعات الحكومية القائمة، مشيرا إلى زيارته صباح اليوم برفقة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لكلية الذكاء الاصطناعى بجامعة كفر الشيخ، مضيفا أن الجامعة تشتمل على تخصصات جديدة فى النانوتكنولوجى والذكاء الاصطناعى والثروة السمكية وغيرها، فضلا عن مستشفيات الجامعة وتجهيزاتها المتميزة، لافتا إلى أن عدد الطلاب الدارسين بجامعة كفر الشيخ 65 ألف طالب.

وخلال الاجتماع تم استعراض آخر المستجدات واستعدادات كل جامعة لبدء الدراسة بهذه الجامعات في أكتوبر 2020.

كما استعرض الدكتور عبدالحميد شعيرة رئيس لجنة القطاع الهندسى بالمجلس الأعلى للجامعات وعضو مجلس أمناء الجامعات الأهلية الجديدة برامج ومناهج وسياسات تلك الجامعات.