"التضامن" عن زيادة دعم برنامج "كرامة" 100 جنيه: لشهر واحد فقط

أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، زيادة الدعم لبرنامج المساعدات كرامة 100 جنيه خلال شهر أكتوبر لما يقرب من 409 آلاف مواطن لمن يزيد عمرهم على 65 عامًا، بتكلفة إجمالية تصل لـ41 مليون جنيه.

الصرف يوم 15 أكتوبر الجاري والتكلفة 41 مليون جنيه

وأشارت وزيرة التضامن، إلى أنَّ زيادة الدعم خلال الشهر الجاري فقط، ليزيد إلى 550 جنيهًا بدلًا من 450 جنيهًا، حيث يحصل على هذه الزيادة من يحصل علي دعم "كرامة" ومعاش الضمان الاجتماعي، مشددة على أنَّ هذه الزيادة سيتمّ إضافتها يوم 15 أكتوبر الجاري، مؤكّدة أنَّ القيادة السياسية تهدف لدعم كبار السن بكل السبل ولا تدخر جهدًا في تلبية جميع احتياجاتهم، حيث تحصل هذه الفئة على كل أشكال الدعم والتي تشمل التأمين الصحي والتموين والدعم النقدى.

"التأمينات" تعلن استمرار صرف الدفعة الثانية للعلاوات الخمس لأصحاب

ومن جهة أخرى، تواصل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صرف الدفعة الثانية من العلاوات الخمسة، لأصحاب المعاشات المستفيدين من هذه العلاوات وسط اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا.

وكانت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، صرفت العلاوات الخمسة لما يقرب من 60 ألف مستفيد جديد أول سبتمبر الماضي من المؤسسات الصحفية، وكذلك العاملين فى القطاع الخاص، وأيضا من القطاع الحكومى ممن سقطوا من صرف العلاوات الخمسة رغم أحقيتهم، مشيرة إلى أنَّ انتظام الصرف وسط اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وتمّ صرف الدفعة الأولى لهم، وذلك بتكلفة سنوية تبلغ 170 مليون جنيه فضلًا عن قيمة المتجمد لهم خلال الفترة الماضية بإجمالي 384 مليون جنيه، تمّ تقسيمها على 4 أقساط، وجرى صرف متجمد القسط الأول.

وأكّدت أنَّ الحكومة تسعى إلى "رقمنة " نظام التأمين الاجتماعي، ووضع توقيتات معيارية معلنة لأداء أي خدمة تأمينية، ووضع مدونة سلوك وظيفي للعاملين فى الهيئة، ورفع كفاءة العاملين في الهيئة، وتحقيق الاستدامة المالية وتحسين بيئة الاستثمار للتأمينات، والمساهمة في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية، لافتًا إلى أنَّ نظام التأمينات هو نظام ضخم يتعامل مع عدد كبير من المواطنين يتخطى 25 مليون مواطن يتعاملون بشكل مباشر مع نظام التأمينات، مضيفًا أنَّ التحدى الأكبر للهيئة هو إنهاء معاناة المواطن وتعزيز الثقة بكل المتعاملين مع الهيئة، إضافة إلى التوسع فى التغطيات التأمينية.