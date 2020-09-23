تعرف على الفرق بين تكافل وكرامة

تخطط وزارة التضامن الاجتماعي، لوصول عدد مستفيدي برنامج تكافل وكرامة إلى 4 ملايين أسرة، دون تحمل الدولة أعباء إضافية، إلى جانب إنشاء قاعدة بيانات تضم جميع الأسر المشمولة بالدعم الحكومي وتبادل البيانات والمعلومات مع الجهات الحكومية.

وترصد السطور التالية معلومات مهمة عن تكافل وكرامة، للتفريق بينهما، كما يلي:

مساعدة نقدية مشروطة واستحقاق أسري.

تمنح للأسر ذات المستوى المعيشي الضعيف جدا ودخلها قليل.

تمنح للأشخاص الذين ليس لديهم أملاك أو حيازات.

يشترط أن تكون الأسرة لديها أطفال فوق 6 سنين مُسجلين في التعليم ومنتظمين في الحضور بنسبة 80% على الأقل.

كرامة

استحقاق فردي يستهدف الأفراد المُسنين الذين بلغت أعمارهم 65 سنة أو أكثر.

يستهدف الأشخاص ذوي الإعاقة أكثر من 50% بشهادة من القوميسيون الطبي.

يشترط للحصول على دعم كرامة أن يكون الفرد ذو الإعاقة لديه عجز يمنعه عن العمل بشكل منتظم.

المريض بمرض مُستعص يعجزه عن العمل، ويثبت درجة العجز من القومسيون الطبي.

أن يكون المستوى المعيشي للفرد وأسرته متواضع.

ألا يكون لديه أكثر من فدان.

إجراءات الاشتراك في البرنامج

وحددت وزارة التضامن عبر موقعها الرسمي إجراءات الاشتراك في البرنامج كالتالي:

- التوجه للوحدة الاجتماعية التابعة لمحل سكن المتقدم وتقديم المستندات المطلوبة وهي:

صور بطاقة الرقم القومي سارية وعلى العنوان الحالي للأفراد 18 سنة فأكثر.

صور قسيمة الزواج أو الطلاق.

صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة (شهادة كمبيوتر) للأفراد أقل من 18 سنة.

صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجلا عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.

قيد مدرسي لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعيًا.

كود كشف الاعاقة من اللجان الطبية في حالة المرض المزمن والإعاقة.

صورة شهادة وفاة الزوج / الزوجة للأرامل.

صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.

صورة إقرار الوصاية للأيتام.

صورة شهادة السجن لحالات سجن الأب أو الأم.

يضم البرنامج أكثر من 15 مليون نسمة

يذكر أنّ برنامج تكافل وكرامة، أطلقته وزارة التضامن عام 2015، ويتجاوز عدد المستفيدين منه 3.2 مليون أسرة إلى جانب 400 ألف أسرة مستفيدة من برنامج الضمان الاجتماعي سيتم دمجهم في تكافل وكرامة مع صدور قانون الدعم الموحد، ليصبح عدد المستفيدين من تكافل وكرامة 3.6 مليون أسرة تضم أكثر من 15 مليون نسمة.

الدعم الموجه للوجه القبلي يصل إلى 71%.. وتضاعف الميزانية إلى 18.5 مليار

وأوضحت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، أنّ الاستهداف الجغرافي لبرامج الدعم النقدي مبني على خرائط الفقر، مشيرة إلى أنّ الدعم الموجه للوجه القبلي يصل إلى 71% من إجمالي دعم البرنامج، بينما يصل إلى 24% للوجه البحري، و4% للقاهرة و2% لمدن القناة.

وكشفت الوزيرة أنّ إجمالي ميزانية برنامج تكافل وكرامة، تضاعف عدة مرات خلال السنوات الماضية، لتصل إلى 18.5 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي.