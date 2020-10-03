إخماد حريقين بمخزن بالمطرية ومقلب قمامة في حلوان

تمكنت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة على حريق محدود شب داخل مخزن بمنطقة المطرية، وتبين من التحريات أن النيران اشتعلت أثناء قيام أحد العمال بتجهيز وجبة طعام.

ودفعت قوات الأمن بـ4 سيارات إطفاء، ولم يسفر الحريق عن أي خسائر في الأرواح، وحُرر محضر، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

وفي السياق ذاته، تمكن رجال الدفاع المدني بقطاع جنوب القاهرة من السيطرة على حريق محدود شب داخل مقلب قمام بجوار أحد المنازل بمنطقة حلوان، وحُرر محضر، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا يفيد بنشوب حريق محدود داخل مخزن لبيع الفحم بمنطقة المطرية، وانتقل رجال الدفاع المدني وسيارة إسعاف إلى مكان الحريق، وخلال 35 دقيقه تم السيطرة على النيران.

وقال شهود عيان لرجال المباحث، إن النيران اشتعلت عقب قيام أحد العمال بطهي الطعام، فاشتبكت النيران ببعض الأخشاب، وأكدوا أنهم لم يتمكنوا من السيطرة على النيران، حيث اشتعلت بمجموعة من الأخشاب داخل المخزن ولم يسفر الحريق عن أي إصابات أو وفيات.

وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء من الحماية المدنية بالقاهرة، والتي سيطرت على الحريق قبل امتدادها إلى المناطق التجارية والسكنية المجاورة، وحُرر محضر، وتولت النيابات المختصة التحقيق.

كما تلقت الغرفة بلاغًا بنشوب حريق محدود في مقلب قمامة بمنطقة حلوان فجر اليوم، وتم الدفع بسيارة إطفاء وإخمادها.